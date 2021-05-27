В Кузбассе отремонтируют 160 километров дорог

Нацпроект включает не только ремонт дорог, но и установку светофоров, замену дорожного ограждения, искусственное освещение, новые остановочные павильоны. Фото: Федор БАРАНОВ

В Кузбассе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году на ремонт автодорог выделят свыше 5,6 миллиарда рублей. В том числе федеральный бюджет выделил 1,3 миллиарда рублей, региональное финансирование составило 3,6 миллиарда, местный бюджет вложил 658,97 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, на эти средства отремонтируют 158,5 километра дорог. Из них - 30,7 километра в Кемеровской и 11,7 километра в Новокузнецкой агломерациях, а также более 116 километров дорог регионального значения.

- От качества дорожного покрытия зависит безопасность и комфорт людей в Кузбассе. Жители и гости региона уже отмечают, насколько у нас хорошие дороги, но работу по благоустройству не останавливаем, особенно в юбилейном году. Важно, что нацпроект включает не только ремонт дорог, но и установку светофоров, замену дорожного ограждения, искусственное освещение, капитальный ремонт или оборудование автобусных остановок. Особое внимание обращаем на качество выполненных работ, если оно будет неудовлетворительным, исполнители должны исправить все за свой счет, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В планах на 2021 год стоит ремонт следующих автодорог регионального значения : Панфилово - Крапивинский - Борисово, Кемерово - Елыкаево - Старочервово, Кемерово - Яшкино - Тайга, Усть-Серта - Листвянка - Усть-Колба и другие. Кроме того, продолжится капитальный ремонт участка трассы Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, ведущей к горнолыжному курорту Шерегеш.

Дорожные работы по нацпроекту уже идут на десяти транспортных магистралях областного центра. В Кемеровском муниципальном округе отремонтируют улицу Полевую в селе Березово, улицу 3-ю Рабочую в поселке Металлплощадка и улицу Школьную в селе Елыкаево, а также автодороги по улице Хвойная и Светлая в деревне Сухово.

В Новокузнецке уже завершается ремонт на улице Транспортной. На участке от улицы Запорожской до кольца Вертолетной площадки уложено 8,3 тысячи квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, а еще здесь приведут в порядок обочины и нанесут разметку на проезжую часть. Также дорожники уже снимают изношенный асфальт на кольцевых развязках Павловского - Ноградская и Строителей - Ноградская - Хлебозаводская. В ближайшее время начнется ремонт на Кузнецком мосту.

К слову, с начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе построено и отремонтировано 784 километра дорог, из них за 900 дней - 615 километров.