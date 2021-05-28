Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 мая: 55 заболели, 1 скончался, 59 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 55 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 864 человека. Общее число умерших - 717, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 541 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 606 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1572 человека.