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Общество28 мая 2021 7:13

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 мая: 55 заболели, 1 скончался, 59 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 55 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 36 864 человека. Общее число умерших - 717, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 541 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 606 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1572 человека.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости