В Ленинске-Кузнецком впервые капитально отремонтировали гимназию № 18

Гимназия №18 впервые распахнула свои двери в 1967 году. Фото: пресс-служба АПК,

Ученики гимназии № 21 Ленинска-Кузнецкого не узнают родную школу, когда придут на занятия в новом учебном году. Учебное заведение кардинально преобразилось: здесь не только провели капитальный ремонт впервые с 1967 года, благодаря чему изменились фасад школы, крыльцо, холл, столовая, конференц-зал, но и сделали частичную перепланировку, которая позволила открыть в здании кабинет педагога-психолога, лазерный тир, тренажерный зал, профориентационный центр и собственную студию новостей. Кроме того, у школы уложили новый асфальт, озеленили участок и поделили его на пять тематических площадок., каждая из которых получила оснащение под школьников разного возраста. Еще у гимназии теперь есть футбольное поле, волейбольная площадка, сектор воркаута, площадка для изучения ПДД, детский игровой городок, место для проведения мероприятий.

Внутри учебного заведения тоже полно новшеств. Поскольку гимназия расположена на улице Пушкина, в дизайне помещений и ее территории прослеживаются пушкинские мотивы - поэтические зоны, читальные скамейки и другие архитектурные формы. А учебные кабинеты с внедрением современных технологий после ремонта стали напоминать цифровые мини-лаборатории.

На переоснащение учебного заведения потратили 250 миллионов рублей. Фото: пресс-службы АПК,

- Это второе образовательное учреждение в Ленинске-Кузнецком, которое мы обновляем по региональной программе «Моя новая школа». В 2020 году отремонтирована крупнейшая в городе школа № 8. В юбилейный для Кузбасса 2021 год вторую жизнь получила гимназия № 18. Следующий учебный год здесь начнут 966 ребят. Сейчас для них созданы условия, чтобы на современном уровне изучать обязательные предметы и заниматься в студиях по интересам, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как уточнили в пресс-службе администрации правительства региона, на переоснащение гимназии № 18 из областного бюджета направили более 250 миллионов рублей. И до конца года в Кузбассе планируется обновить аналогичным образом еще восемь школ.