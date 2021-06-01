Кузбассовцы задолжали детям 4,5 миллиарда рублей

Арест имущества судебными приставами - один из способов по взысканию долгов по алиментам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Международного дня защиты детей судебные приставы Кузбасса нарисовали потрет злостного неплательщика алиментов, которых на сегодняшний день в регионе 24 726 человек. В среднем на каждого из них приходится долг в сумме около 182 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма не уплаченных кузбассовцами алиментов своим детям превышает 4,5 миллиарда рублей.

Должников по алиментам среди мужчин -19 540 человек. Большей части из них - от 30 до 40 лет. При этом самому молодому - всего 18 лет, самому старшему - 72 года. Родительские права за большинством мужчин-должников сохранены, кроме того, они пытаются то там, то здесь подработать. А вот среди 5186 женщин-должниц немного иная картина: хотя в среднем алиментщицам также между 30 и 40 годами (а в целом их возраст варьируется от 19 до 63 лет), то дамы в основном лишены родительских прав, не работают и вообще ведут асоциальный образ жизни.

Тем не менее и в таких запущенных случаях судебным приставам удается получить деньги. Только за четыре месяца этого года ведомство взыскало с должников по алиментам 231 миллион 121 тысячу рублей.

Среди мер борьбы - арест имущества, его применили уже в 2098 случаях, ограничение выезда за рубеж - его наложили на 17 тысяч человек, 2778 должников временно лишили права на управление транспортными средствами, а 3803 кузбассовца привлекли к административной ответственности и, как следствие, к обязательным работам. В этом случае должники под контролем судебных приставов занимаются уборкой жилых домов, озеленением, трудятся на стройках в качестве рабочих.

- 2166 человек, отработав обязательные часы, потом трудоустроились в организацию, в которой отбывали наказание, либо встали на учет в центр занятости населения и начали оплачивать алименты детям. И 109 из них уже полностью погасили задолженность, - говорит главный судебный пристав Кузбасса полковник внутренней службы Дмитрий Ткаченко.

НА ЗАМЕТКУ!

Вопрос с алиментами лучше решать по закону

Многие родители после развода договариваются о добровольных платежах на содержание ребенка. Судебные приставы советуют поступать все-таки не по совести, а по закону. Так как послеразводный процесс за собой несет много эмоций, и может случиться так, что один из родителей окажется должником, сам того не ожидая.

Родителям рекомендуют либо решить вопрос об алиментах в суде, либо заключить соглашение об уплате алиментов у нотариуса. После чего тот родитель, с которым остается ребенок, должен предъявить исполнительный документ о взыскании алиментов в службу судебных приставов. А они уже возбудят исполнительное производство на основании документа и по заявлению взыскателя. В заявлении должно быть указано: номер, дата выдачи, кем выдан исполнительный документ; ФИО должника; место его регистрации или фактического проживания и сведения о его материальном положении, если они известны. Кроме того, необходимо указать реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислять деньги.