Документ подписали генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев и генеральный директор ООО «Комацу СНГ» Морита Ёшихиро. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

«Стройсервис» закупит более 130 единиц техники Komatsu. Соответствующее соглашение компания заключила с японским машиностроительным концерном в рамках международной выставки «Уголь России и майнинг-2021», которая начала работу в Новокузнецке 1 июня. Документ подписали генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев и генеральный директор ООО «Комацу СНГ» Морита Ёшихиро. На церемонии подписания присутствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Контракт стоимостью около 140 млн долларов подразумевает поставку 130 единиц горнотранспортного оборудования до 2023 года. Таким образом, в распоряжении компании будет один из самых крупных парков техники Komatsu в России – более 380 единиц. Экскаваторы, технологические автосамосвалы и тяжелые бульдозеры производства Японии, Германии и России (завод Komatsu в Ярославле) предназначены для угледобывающих предприятий компании. Заключив столь крупный контракт,«Стройсервис» инвестировал в техническое перевооружение, перспективу развития предприятий и освоения новых участков недр.

Всю технику Komatsu отличает высокая производительность, надежность, экономичность и экологичность. Так, современные двигатели обеспечивают низкий уровень потребления топлива, а уровень очистки выхлопных газов соответствует международным экологическим стандартам EPA Tier3 и EU Stage 3A. Радиаторы охлаждения не содержат свинец, все используемые материалы подлежат вторичной переработке.

В кабинах экскаваторов, бульдозеров и самосвалов созданы комфортные условия для водителей и машинистов. По запросу партнера разработчики Komatsu заменили вертикальные лестницы на самосвалах на диагональные, чтобы водителю было удобно и безопасно забираться в кабину и спускаться обратно.

Приобретение нового горнотранспортного оборудования позволит создать на предприятиях «Стройсервиса» порядка 400 новых рабочих мест.

– Это новый шаг в наших взаимоотношениях со стабильным, надежным партнером, чья техника выдерживает любые испытания, – прокомментировал подписание Дмитрий Николаев.

Морита Ёшихиро в свою очередь отметил высокую значимость партнерства с кузбасской компанией.

– Отношения с Кузбассом, а именно с компанией «Стройсервис», мы воспринимаем как отношения с Россией, – сказал он.

После подписания соглашения делегации «Стройсервиса» и Komatsu заложили в строящемся возле администрации Новокузнецка сквере аллею партнерства. Вместе с Сергеем Цивилевым и мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым они укоренили в будущем парке саженцы сакуры морозостойкого вида – их специально доставили из Читы. Как прокомментировал губернатор, аллея станет символом кузбасско-японской дружбы. Еще несколько деревьев сакуры высадили у АБК разреза «Стройсервиса» «Березовский» в Новокузнецком районе.