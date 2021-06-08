Огороды онлайн: на каких дачных участках появилась мобильная связь

Более 20 населенных пунктов региона впервые подключились к 4G оператора. Фото: пресс-служба МегаФон.

При этом более 20 населенных пунктов региона впервые подключились к 4G оператора.

Пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения на скорости в 10 раз быстрее, чем прежде, смогут свыше 25 тысяч жителей небольших сел Тяжинского, Гурьевского, Таштагольского, Яйского, Тисульского, Крапивинского, Прокопьевского, Топкинского, Кемеровского и Новокузнецкого районов. Еще 18 городов и поселков региона, где за последнее время значительно выросла активность абонентов в сети, получили дополнительные базовые станции для увеличения скорости и территории покрытия 4G.

Особое внимание инженеры МегаФона в этом году уделяют не только малым городам и деревням, но также дачным поселкам Кемеровской области. Прошлый год показал, что многие жители региона, выезжая за город, работают не только на грядках, но и «на удаленке». Специалисты проанализировали интенсивность нагрузки на сеть в дачном «поясе» и построили новые базовые станции на самых загруженных участках. Теперь учиться, работать онлайн на свежем воздухе или посмотреть любимый сериал после прополки огурцов стало проще садоводам в районе станции Хопкино, сёл Елыкаево, Силино, деревни Калинкино, а также садовых товариществ Сосновый бор, Берёзка, Чистугаш.

«Мы не сбавляем темпов модернизации и развития сети в Кузбассе - только за последний год доля населения, живущего на территории покрытия 4G МегаФона выросла на 10%. В этом году мы сконцентрировали внимание на небольших селах и дачах. К летнему сезону уже ускорили мобильный интернет во многих садоводческих товариществах и продолжим расширять покрытие 4G не только в дачных поселках вокруг Кемерова и Новокузнецка, но и других кузбасских городов», - комментирует Людмила Цветкова, директор Кузбасского отделения МегаФона.