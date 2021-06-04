На смену жаре в Кузбасс придут ливни и грозы

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбасс на смену жаре придут ливни и грозы. Уже сегодня в пятницу, 4 июня столбики термометров днем покажут +18…+23 градусов по югу до +28. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Возможны кратковременные дожди, и даже ливни, грозы, град.

В субботу, 5 июня, похолодание станет ощутимее: ночью уже +3…+8 градусов, местами до + 13, а днем всего +11…+16 градусов. Ветер северо-западный 8-13 м/с, с порывами до 18-23 м/с. И опять дожди, местами сильные, ливни, грозы, град.

В воскресенье, 6 июня, ночью +2…+7 градусов, местами до +12, днем +15…+20 градусов, местами до +25. Ветер будет западный 6-11 м/с, с порывами до 13-18 м/с. И вновь в прогнозе кратковременные дожди и грозы.

А вот в начале недели тепло вернется. Изнуряющей жары синоптики пока не обещают: в ночное время +7…+12 градусов, а после восхода солнца столбики термометров покажут +21…+26. При этом день обещает пройти без существенных осадков.