В Кузбассе впервые лишили прав водителя электросамоката

Владельцы многих электросамокатов и не подозревают, что ездить на них можно только при наличии водительских прав и мотошлема. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этой весной до Кемерова докатилась мода на электросамокаты: их можно найти в любом магазине бытовой техники, а в городах появились сервисы по прокату, которые сразу стали пользоваться популярностью.

- Да, спрос на нашу технику высок, потому что приобрести самокат в собственность довольно дорогое удовольствие, но люди в основном берут на 10, 15, 30 минут, на час именно, чтобы покататься по парку, - рассказал «КП» руководитель одного из кемеровских пунктов проката Руслан Цветков. - Все-таки у нас еще не настолько развита доступная среда, и нет специальных дорожек, чтобы ездить по ним на работу, например.

Тем не менее многие кузбассовцы именно так и поступают. И не подозревают, что тем самым могут получить удар по карману. Так, например, экипаж ГИБДД Новокузнецка во время дежурства заметил на тротуаре мужчину, передвигавшегося на электросамокате с пассажиром - ребенком. А так как на этой технике нельзя перевозить пассажиров, тем более детей, то водителя электросамоката остановили. И тут-то выяснилось, что его средство передвижения имело мощность 500 Ватт, что позволяет ему развивать скорость до 40 километров в час. То есть на управление такой техникой уже необходимо иметь водительское удостоверение с категорией М1, а водитель обязан иметь средство защиты - мотошлем. Кроме того, мужчина управлял электросамокатом, будучи нетрезвым: алкометр показал, что уровень алкоголя в его крови в два с лишним раза выше допустимого. По словам новокузнечанина, он выпил стакан водки прежде, чем поехал за сыном.

В итоге на мужчину составили протоколы сразу по нескольким статьям КоАП РФ: за езду в пьяном виде, за нарушение правил перевозки людей и за нарушение правил применения мотошлемов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в общей сложности сумма штрафов за допущенные нарушения ПДД составила 31 500 рублей.

Также новокузнечанина привлекли к административной ответственности и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. За что ему грозит еще один штраф в размере 500 рублей.

Пока что это первый подобный случай в регионе: масштабных облав на любителей погонять на электросамокатах, как на обычных водителей, правоохранительные органы не устраивают.Тем не менее, сотрудники ГИБДД всегда обращают внимание на детей на электросамокатах, ведь 99% моделей в кузбасских магазинах имеют мощность выше 250 Ватт, то есть это фактически те же мопеды, а значит, для управления ими требуется водительское удостоверение с категорией М1, которое можно получить только с 16 лет. Ребенок на самокате без прав - это чревато для родителей административной ответственностью за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Но существует и другая опасность: в Кузбассе уже зарегистрированы два ДТП, в которых пострадали три ребенка. Первый случай произошел в Новокузнецке, где два брата 13 и 11 лет на своем электросамокате врезались в автомобиль и оба были госпитализированы. Второй - в Калтане, где девятилетний мальчик, которому родители купили технику в подарок на день рождения, сбил пятилетнюю девочку во дворе дома.

В связи с этими случаями сотрудники кузбасской Госавтоинспекции призывают родителей не приобретать чадам мощные электросамокаты, позаботиться о безопасности своих детей.

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