Забутовку в трикушки и на улку шарохаться: названы слова, характерные для Кузбасса

Некоторые слова в речи кузбассовцев могут поставить в тупик жителей других регионов России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К Дню русского языка, который в стране отмечается 6 июня, аналитики компании Яндекс совместно с экспертами-лингвистами из Института русского языка имени Владимира Виноградова отобрали самые интересные диалектные слова, то есть используемые в интернете только жителями определенных регионов страны. Для Кузбасса таковых набралось целых 36. В основном такие регионализмы встречаются сразу в ряде соседних субъектов. Как, например, уже классическая «мультифора» или «догоняшки», которые присущи всем сибирским регионам. Одинаково сибиряки говорят и слово фотографировать, сокращая его до «фотать», а выражения « получать нагоняй», «быть наказанным» преобразили в «огребаться».

Однако есть среди этих слов несколько, которые, по мнению экспертов, присущи только населению Кемеровской области.

Например, «вкупиться» - заступиться за кого-то, прийти на помощь в трудную минуту. Или «глыкать», что означает пить. Еще одним только кузбасским регионализмом стала «забутовка» - еда, собранная с собой. Нетрудно догадаться, откуда оно появилось, ведь изначально - это шахтерский профессиональный термин. Также только в Кузбассе используют еще два слова - «закрестить» - в смысле запретить и «трикушки» - спортивные штаны.

Несколько уникальных слов используют не только кузбассовцы, но и жители еще одного-двух регионов России. В этом списке: «блоть», «заяснять», «откорячка», «полоротый», «пурхаться», «толченка», «тырчик», «улка» и «швыркать». Их значение смотрите в словарике «КП».

Исследователи утверждают, что прежде, чем сделать выводы, они проанализировали в общей сложности 11 миллиардов словоупотреблений, которые использовали более шести миллионов интернет-пользователей из всех регионов России.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Эти слова показывают ценности, и интересы местного населения

Доцент кафедры стилистики и риторики КемГУ, кандидат филологических наук, лингвист-эксперт Кемеровского НИИ судебной экспертизы Станислав Оленев:

- Главная причина появления такого рода регионализмов – огромная территория нашей страны. Если часть слов можно объяснить какими-то специфическими условиями повседневной жизни или профессиональной деятельности местного городского населения (приморские слова или слова «шахтерской» тематики – углярка, забутовка), то бóльшая часть слов просто показывает нам разнообразие творческих возможностей языковой системы: в одном регионе однокомнатная квартира называется «однушкой», в другом – «однешкой» (автобусный маршрут №1 может быть и «однешкой», и «однеркой»). Потенциально язык нам предлагает разные варианты создания слова, и в одном регионе приживается один, в другом регионе – другой. И такие региональные отличия наблюдаются не только в сельских диалектах, которые сейчас уже почти исчезли, но и в городской разговорной речи. В некоторых случаях такие слова совсем не воспринимаются самими носителями языка в качестве региональных, и тогда они могут попадать и во вполне литературные контексты, например, в документы или инструкции. Видеть в таких словах серьёзную угрозу чистоте русского языка неправильно, большинство из них так и останутся словечками с местным разговорным колоритом. Намного правильнее, на мой взгляд, воспринимать такие слова как результат живого языкового творчества людей, которое иногда показывает и ценности, и интересы местного населения. Возможно, я преувеличиваю, но во многих из представленных слов нетрудно увидеть своеобразные черты уральского, сибирского, южного или дальневосточного «менталитета», если можно так выразиться.

СЛОВАРИК «КП»

Слова, характерные для Кузбасса*

БЛОТЬ - блатные, элита.

БУРОБИТЬ - бормотать, говорить ерунду.

ВКУПИТЬСЯ - включиться, вступиться, вложиться.

ВОРАЧИВАТЬСЯ - возвращаться.

ГЛЫКАТЬ - пить.

ДОГОНЯШКИ - салочки, догонялки.

ЕСЛИВ, ЕСЛИФ - если.

ЗАБУТОВКА - еда, собранная с собой.

ЗАКРЕСТИТЬ - запретить, не пропустить, не допустить

ЗАЯСНЯТЬ - объяснять, пояснять, рассказывать

КАРАЛЬКА - выпечка или колбаса в форме кольца или полукольца

КУРЖАК - иней, изморозь.

МУЛЬДА - мусорный контейнер.

МУЛЬТИФОРА - файлик.

НА БОЖНИЧКУ (САЖАТЬ, СТАВИТЬ) - превозносить.

НА РАЗНОВЕС - на развес.

НАСМЕЛИТЬСЯ - осмелиться, решиться.

ОГРЕБАТЬСЯ - пострадать, быть наказанным.

ОДНЕШКА - однокомнатная квартира, однушка.

ОТКОРЯЧКА - отговорка, отмазка.

ПЕРЕПИРАТЬСЯ - препираться.

ПОВДОЛЬ - вдоль.

ПОЖИТЬСЯ - удаться (о жизни).

ПОЛОРОТЫЙ - рассеянный, глуповатый.

ПОСТРЯПУШКИ - выпечка.

ПУРХАТЬСЯ - суетиться, дергаться, возиться с чем-либо.

РАЗБУШЛАТИТЬСЯ - разбушеваться, развоеваться.

РАСПОВАДИТЬ - избаловать, разбаловать.

СТРОЖИТЬСЯ - вести себя строго, сердиться, ругаться.

ТОЛЧЕНКА - картофельное пюре.

ТРИКУШКИ - тренировочные штаны.

ТЫРЧИК - мопед.

УЛКА - пространство вне помещений, улица.

ФОТАТЬ - фотографировать.

ШАРОХАТЬСЯ - бродить.

ШВЫРКАТЬ - громко хлебать.

*По данным аналитиков Яндекса.