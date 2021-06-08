Забутовку в трикушки и на улку шарохаться: названы слова, характерные для Кузбасса

некоторые слова, использкемые кузбассовцами, могут поставить в тупик жителей других регионов России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К Дню русского языка, который в стране отмечается 6 июня, аналитики компании Яндекс совместно с экспертами-лингвистами из Института русского языка имени Владимира Виноградова отобрали самые интересные диалектные слова, то есть используемые в интернете только жителями определенных регионов страны. Для Кузбасса таковых набралось целых 36. В основном такие регионализмы встречаются сразу в ряде соседних субъектов. Как, например, уже классическая «мультифора» или «догоняшки», которые присущи всем сибирским регионам.

Однако есть среди этих слов несколько, которые, по мнению экспертов, присущи только населению Кемеровской области.

Например, «вкупиться» - заступиться за кого-то, прийти на помощь в трудную минуту. Или «глыкать», что означает пить. Еще одним только кузбасским регионализмом стала «забутовка» - еда, собранная с собой. Нетрудно догадаться, откуда оно появилось, ведь изначально - это шахтерский профессиональный термин. Также только в Кузбассе используют еще два слова - «закрестить» - в смысле запретить и «трикушки» - спортивные штаны.

Несколько уникальных слов используют не только кузбассовцы, но и жители еще одного-двух регионов России. В этом списке: «блоть», «заяснять», «откорячка», «полоротый», «пурхаться», «толченка», «тырчик», «улка» и «швыркать». Их значение смотрите в словарике «КП».

Исследователи утверждают, что прежде, чем сделать выводы, они проанализировали в общей сложности 11 миллиардов словоупотреблений, которые использовали более шести миллионов интернет-пользователей из всех регионов России.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Эти слова показывают ценности, интересы местного населения

Доцент кафедры стилистики и риторики КемГУ, кандидат филологических наук, лингвист-эксперт Кемеровского НИИ судебной экспертизы Станислав Оленев:

- Главная причина появления такого рода регионализмов – огромная территория нашей страны. Если часть слов можно объяснить какими-то специфическими условиями повседневной жизни или профессиональной деятельности местного городского населения (приморские слова или слова «шахтерской» тематики – углярка, забутовка), то бóльшая часть слов просто показывает нам разнообразие творческих возможностей языковой системы: в одном регионе однокомнатная квартира называется «однушкой», в другом – «однешкой» (автобусный маршрут №1 может быть и «однешкой», и «однеркой»). Потенциально язык нам предлагает разные варианты создания слова, и в одном регионе приживается один, в другом регионе – другой. И такие региональные отличия наблюдаются не только в сельских диалектах, которые сейчас уже почти исчезли, но и в городской разговорной речи. В некоторых случаях такие слова совсем не воспринимаются самими носителями языка в качестве региональных, и тогда они могут попадать и во вполне литературные контексты, например, в документы или инструкции. Видеть в таких словах серьёзную угрозу чистоте русского языка неправильно, большинство из них так и останутся словечками с местным разговорным колоритом. Намного правильнее, на мой взгляд, воспринимать такие слова как результат живого языкового творчества людей, которое иногда показывает и ценности, и интересы местного населения. Возможно, я преувеличиваю, но во многих из представленных слов нетрудно увидеть своеобразные черты уральского, сибирского, южного или дальневосточного «менталитета», если можно так выразиться.