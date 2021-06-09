Кузбасские энергетики усиливают защиту ЛЭП от вандалов

Сотрудники МЭС Сибири регулярно выполняют осмотры трасс ЛЭП. Фото: Марк МИХАЙЛОВ.

Только за пять месяцев текущего года в регионе зафиксировано шесть хищений, в результате которых повреждены опоры четырех ЛЭП напряжением 220 тысяч вольт.

Смертельно опасен удар током даже от обычной розетки. Магистральные ЛЭП же находятся под напряжением в тысячу раз больше. Но ради наживы похитители подвергают опасности не только себя, но и других людей.

Если сравнивать опору с телом человека, то металлические уголки, на которые охотятся злоумышленники, выполняют функцию ребер. Уголки обеспечивают устойчивость опорам - без крепежных элементов тяжелые железные столбы с проводами могут рухнуть от порыва ветра. В результате без электричества рискуют остаться тысячи населенных пунктов.

По всем случаям филиал «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири подал заявления в полицию. Следственные органы оперативно приступили к расследованию преступлений. За повреждение объектов энергетики похитителям грозит до семи лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Отвечать перед законом придется не только непосредственным исполнителям, но и приемщикам ворованного металла. По статье 175 УК РФ максимальный срок такой же, как за кражу.

Надеяться на снисхождение преступникам не стоит. Суд традиционно встает на защиту интересов потерпевшей стороны - потребителей электроэнергии, которые могли пострадать в результате действий обвиняемых. В апреле 2021 года в Новокузнецке участники организованной преступной группы, орудовавшей с июня 2016 по апрель 2018 года, получили реальные сроки за кражи с объектов энергетики и промышленных предприятий. Одному из преступников назначено наказание в виде 6 лет исправительной колонии общего режима.

Для предотвращения хищений энергетики тесно взаимодействуют с региональными органами власти, правоохранительными органами. Регулярно выполняются рейды по пунктам приема металла, а также внеплановые обходы трасс линий электропередачи. Сотрудники МЭС Сибири ведут разъяснительную работу с местными жителями, в кратчайшие сроки отрабатывают все сообщения, поступившие на телефон горячей линии.

Энергетики напоминают также о необходимости строгого соблюдения Правил установления охранных зон, утвержденных постановлением Правительства РФ № 160. В охранных зонах ЛЭП категорически запрещается:

• без согласования с сетевой организацией выполнять строительные работы;

• устраивать свалки бытовых отходов;

• складировать солому, сено, корма, удобрения и др.;

• размещать и хранить горюче-смазочные материалы;

• разводить огонь, сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопокрышки;

• заготавливать и складировать древесину.

Для сохранения собственной жизни и здоровья необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, установленные на опорах и рядом с опорами линий, а также строго соблюдать следующие требования:

• не залезать на опоры ЛЭП;

• не набрасывать на провода различные предметы, не запускать воздушные змеи;

• не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле, или к дереву, на котором повис провод;

• запрещено играть в волейбол, футбол вблизи опор ЛЭП и под проводами;

• запрещено ловить рыбу в охранной зоне линий электропередачи и проходить под проводами с поднятой удочкой;

• запрещено влезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам.

Энергетики МЭС Сибири просят о любых противоправных действиях в охранных зонах ЛЭП сообщать в полицию или по телефону горячей линии 8-800-100-29-29 (звонок бесплатный).