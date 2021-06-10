«Сферум» и Кемеровская область заключили соглашение о сотрудничестве для развития цифровой образовательной среды

Фото: пресс-служба АПК.

Взаимодействие сторон предусматривает интеграцию в образовательных учреждениях региона информационно-коммуникационной платформы «Сферум» в рамках развития образовательной среды.

Документ подписали министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева и заместитель генерального директора ООО «Цифровое образование» Сергей Марданов на полях конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass.

«Это проверенный верифицированный ресурс, который мы ждали. Речь ни в коем случае не идет об онлайн-обучении. Остается традиционный формат уроков. Платформа «Сферум» позволит расширить возможности кузбасской системы образования. Теперь наши ребята смогут подключаться к урокам онлайн во время болезни, общаться с учителем и одноклассниками, обмениваться каким-то интересным и полезным контентом, - отметила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

«Всего за 2 месяца с момента запуска мы подключили свыше 10 тысяч образовательных учреждений, а в некоторых регионах количество школ, зарегистрировавшихся на платформе, достигло 100%. Это свидетельствует о востребованности нашей разработки, потому что «Сферум» — это удобный помощник для учителя, дающий дополнительные технологические возможности для получения образования», - отметил заместитель генерального директора ООО «Цифровое образование» Сергей Марданов.

В Кузбассе проект «Цифровая образовательная среда» будет реализовываться до 2022 года. Он направлен на оснащение образовательных учреждений цифровым оборудованием и обеспечение доступа к высокоскоростному интернету не только в городской, но и в сельской местности. К «Сферуму» подключены все школы Кемеровской области.