Салют на День города, танцы под открытым небом и приключения мухомора: как интересно провести выходные в Кемерове

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню России. Фото: Ольга ВОЛОВЯШКО.

Два праздника в один выходной

Отмечаем День города и День России.

12 июня в Кемерове состоятся праздничные мероприятия, посвященные сразу двум праздникам - Дню города и Дню России.

Для горожан приготовили масштабную развлекательную программу, которая будет проходить сразу на нескольких площадках областного центра, где основные праздничные мероприятия начнутся с 16.00.

Парк Победы

С 12.00 будут проходить соревнования по стритболу, с 15.00 - фестиваль настольных игр.

В 16.00 стартует выставка-продажа сувенирной продукции мастеров Hand-made и начнет работу аллея фотозон «Праздничное фото».

В 17.00 откроется выставка ретроавтомобилей, а также начнутся фестивали духовых оркестров «Танцевальный променад» и детских хоровых коллективов «Прекрасное далеко». В это же время состоится художественный флешмоб «101 пейзаж города» и начнут работать открытый пленэр для горожан, мульткинотеатр, надувные детско-развлекательные аттракционы, спортивные площадки, релакс-зоны, творческие мастерские «Город мастеров», игровые площадки «Выходи играть во двор».

В 20.00 состоится праздничный концерт воспитанников Академии Игоря Крутого «Тебе, любимый город».

В 21.00 начнется гала-концерт победителей городского конкурса вокального мастерства «Планета музыки».

Площадь Советов

Здесь с 16.00 развернется региональная выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ИЗО «Кузбасс мастеровой».

В 17.00 состоится презентация детско-юношеского симфонического оркестра «Симфониетта».

В 18.00 начнется гала-концерт победителей городского конкурса хорового искусства среди учащихся общеобразовательных школ Кемерова «Битва хоров».

В 20.00 стартует концерт-поздравление кавер-группы «Коктейль Молотова», а в 21.00 - концерт солистов города.

В 22.00 начнется выступление российского автора-исполнителя, солиста группы Burito Игоря Бурнышева.

Проспект Советский

В 17.00 на площади перед Музыкальным театром Кузбасса стартует танцевальный батл «Время быть первыми!»

Улица Весенняя

Праздничные мероприятия на этой улице города будут проходить практически на всем ее протяжении.

В 16.00 на участке от проспекта Советского до улицы Островского откроется «Арбат на Весенней». С 17.00 к нему присоединится фестиваль «Играй, гармонь! Звени, частушка!» и областной фестиваль-конкурс «Керамика - это модно».

На площади у театра драмы в 16.00 состоится фестиваль детских театральных коллективов «Театральная площадь». В 17.30 пройдет флешмоб «С Днем России!». В 18.00 стартует фестиваль духовых оркестров «Танцевальный променад».

На участке от театра драмы до театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара в 16.00 начнется показ интерактивного спектакля, а также будут проводиться мастер-классы по изготовлению кукол и технике вождения, выставка «Куклы и мы».

Притомская набережная

В 16.00 возле памятника первому абсолютному чемпиону мира по высшему пилотажу Владимиру Мартемьянову пройдут показательные выступления авиамоделистов.

Бульвар Строителей

В линейном парке с 16.00 начнется фестиваль ростовых кукол и сказочных персонажей и колясок и праздничная программа «Расцветай, мой город».

В 21.00 на сцене парка стартует концерт солистов культурного центра.

С 2.00 для болельщиков будет организован просмотр матча чемпионата Европы по футболу УЕФА -2021 Бельгия - Россия.

Ну и, конечно, на День города власти областного центра порадуют кемеровчан праздничным салютом, который завершит торжества. Восьмиминутный фейерверк из 790 залпов прогремит в 23.00 над Университетским мостом.

Отметим, что после праздничных мероприятий горожан по домам развезет общественный транспорт. Автобусы будут ходить во все районы города.

Площадь Советов, улица Весенняя, парк Победы, бульвар Строителей

12 июня, начало в 16.00

Вход свободный

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«Вальсовый вечер» устроят областная библиотека имени Федорова и студия исторического постановочного танца «Сюита». Фото: областная библиотека имени Федорова.

Дворянский бал в Кемерове

Идем на мастер-класс по вальсу под открытым небом.

По многолетней традиции областная библиотека имени Федорова и студия исторического постановочного танца «Сюита» открывают летние выездные вечерние программы в кемеровском «Парке Чудес». И 11 июня состоится первая программа под названием «Вальсовый вечер». Гости смогут увидеть вальсы разных эпох: «Колокольчик», вальс святого Бернара, марш «Карусель», различные котильоны и контрдансы. Особенность вечера состоит еще и в том, что все танцующие дамы и кавалеры будут одеты в костюмы разных эпох: ампир, модерн, кринолин и турнюр. Каждый гость «Парка Чудес» сможет принять участие в «Вальсовом вечере», ведь танцмейстеры студии «Сюита» будут понятно показывать схемы, во время которых можно узнать или вспомнить танцевальные шаги и фигуры и почувствовать себя участником настоящего бала.

Обращаем внимание, мероприятие состоится только при хорошей погоде.

«Парк Чудес»

ул. Кирова, 4

11 июня, начало 18.30

Вход свободный

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Музыкальный спектакль учит ребят правилам дорожного движения. Фото: музыкальный театр Кузбасса.

Учимся важному, играя!

Смотрим с детьми спектакль о правилах дорожного движения.

«Здравствуй, Светофорик!» - сказка про лесных обитателей, которые переживают разные приключения, иногда веселые и забавные, а иногда совсем невеселые, потому что они еще не знают многих очень важных в нашей жизни вещей. Ведь если бы Мухоморик не пропускал занятий в школе и внимательно читал умные книжки, он не нажил бы себе столько неприятностей. И учитель Боровик не называл бы его обидным словом шалопай, а красавица и модница Земляничка, конечно, пригласила бы его на свой день рождения, потому что она очень славная девочка и со всеми дружит. Да и товарищи его вовсе не в восторге от не таких уж безобидных шалостей этого непутевого неуча. На помощь Мухоморику и всем ребятам приходит Светофор - строгий учитель, но и предмет его необходимо каждому знать на отлично, потому что он называется «Правила дорожного движения», и нам они нужны каждый день, чтобы не попадать в такие ситуации, как Мухоморик. Музыкальный, насыщенный танцевальными номерами спектакль «Здравствуй, Светофорик!» учит ребят правилам дорожного движения, играя с ними в увлекательную театральную игру.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

15 и 16 июня, начало в 11.00

Цена билетов: от 200 до 500 рублей