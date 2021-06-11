Педагогов Кузбасса познакомили с мировыми практиками

Фото: пресс-служба АПК.

В рамках празднования 300-летия Кузбасса обменяться опытом образовательных инноваций в Кемерово съехались более двух тысяч педагогов и родителей, руководителей образовательных организаций, IT-компаний и корпоративных университетов, предприниматели. Сферы для обсуждения - дошкольное образование, дистанционное обучение школьников, качество подготовки студентов и другие.

В тренде - цифра

Участники конференции получили возможность задать вопросы спикерам международного уровня: более чем 100 экспертам из России, Армении, США, Великобритании, Франции, Израиля, Сингапура и Финляндии.

Так, автор методики использования The Google Infused Classroom, сертифицированный инноватор Google (США) Холли Кларк рассказал об эффективных способах оценки обучения и прогресса студентов. Доктор психологии, основатель и президент Ассоциации игровых психотерапевтов Израиля Сюзи Каган научила правильно играть с детьми в цифровом веке, а преподаватель и консультант по критическому мышлению, сооснователь и директор Института практической философии в Париже (Франция) Изабель Мийон дала советы, как построить диалог с детьми в начальной школе.

В ходе экспертной дискуссии «Инновационные практики в дошкольном образовании Кузбасса: от мировых трендов до авторских проектов» обсуждали наработки педагогов дошкольных образовательных организаций.

- Проведение мероприятий такого уровня позволяет обсудить передовые практики в сфере образования, рассказать об опыте Кузбасса специалистам в России и других странах. Это возможность не только разработать новые формы обучения для применения их в Кузбассе, но и привлечь внимание к проблемам образования региона, выработать способы их решения, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

По словам главы региона, выступившего на пленарном заседании, в период пандемии для детей важно умение заниматься самостоятельно. Поэтому необходимо, чтобы в школах было самое современное оборудование.

Сегодня в Кузбассе цифровой техникой обеспечена половина всех школ - порядка 320 учреждений. Все новые школы строятся сразу цифровыми, а действующие «усиливаются» по региональным и федеральным программам. А по нацпроекту «Образование» образовательные организации подключают к высокоскоростному интернету: в прошлом году сеть провели в 51 школу, в этом подключат еще 107. Для городской местности установлена скорость не менее 100 мегабайт в секунду, для сельской - не менее 50 мегабайт. Таким образом, Кузбасс выполнит поручение президента - абсолютно во всех школах региона появится скоростной интернет.

Как подчеркнул Сергей Цивилев, в регионе проживает более 600 тысяч детей и подростков, и необходимо дать возможность реализовать таланты и способности каждому юному кузбассовцу, обеспечить равные возможности образования для ребят независимо от того, где они живут.

С сентября - на новой платформе

В рамках конференции между министерством образования и науки Кузбасса и компанией «Цифровое образование» было подписано соглашение об использовании коммуникационной платформы «Сферум». Это - часть цифровой образовательной среды, которая создается в соответствии с постановлением Правительства РФ. Платформа позволяет проводить групповые видеоконференции, дистанционно подключать к уроку весь класс или отдельных учеников, создавать чаты, делиться образовательным контентом (презентациями, видео, фотографиями и другими материалами), создавать сообщества школ.

- На сегодняшний день «Сферум» - полноценно работающая система видеоконференц-связи, мессенджеров, управления образовательным процессом, которая с 1 сентября будет использоваться в нескольких регионах. Кузбасс - один из участников отработки этой платформы, - рассказала замминистра просвещения России Татьяна Васильева.