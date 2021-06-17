Приходила к нам лисица, и кабанчик, и медведица

Лиса - животное умильное, но опасное, и встреча с ней в городе может привести к неприятным последствиям. Фото: Дмитрий ДУБИКОВСКИЙ.

Кузбассовцы начали встречать диких животных не только рядом с населенными пунктами, но уже и в городской среде. Так, кемеровчане уже столкнулись с лисицей, лосями, кабаном и даже медведем на улицах областного центра.

Например, настоящего дикого кабана горожане заметили сперва в Ленинском районе: он перебегал дорогу на Московском проспекте. А затем его видели рядом с парком имени Веры Волошиной. Животное все утро искали егеря в указанных местах, но его уже и след простыл.

С медведем, который был замечен на границе Рудничного и Кировского районов, не все однозначно. Косолапый пробегал вдоль автозаправки, а после пересек проезжую часть. Позже топтыгина (предположительно, того же самого) увидели и в жилом районе Боровой. Специалисты предположили, что зверь, скорее всего, содержался где-то в частном секторе. Добавили, что появление медведей вблизи жилья также связано с несанкционированными свалками и бесконтрольным содержанием домашних животных.

- Так как в окрестностях этого района нет лесостепи, где обитают медведи, он, скорее всего, незаконно был на содержании у кого-то из частников и сбежал. Инспекторы департамента по охране объектов животного мира Кузбасса прочесали территорию и медведя не нашли: либо хозяин поймал его, либо он добежал до леса, - уточнили в ведомстве.

В департаменте отметили, что выход из леса лосей связан с их традиционной сезонной миграцией. Охотоведы сообщают, также причиной появления парнокопытных на одной из дорог Кемерова недавно стали бродячие собаки. Еще один огромный лось пробрался на территорию кемеровского аэропорта. Правда, появление нежданного гостя никак не сказалось на расписании авиарейсов.

Лисы также представляют опасность: от них можно заразиться бешенством. По этой причине департаментом был разрешен отстрел 15 животных.

- Случаев заражения мы не фиксируем, кроме того, ежегодно проводим в лесах профилактическую вакцинацию диких животных. Но это не значит, что можно не соблюдать правила безопасности - увидев лисицу в черте своего населенного пункта, ни в коем случае не вступайте с ней в контакт и сразу сообщайте о ситуации нашим инспекторам, - отметил начальник департамента Евгений Бойко.

При появлении диких животных в городах Кемеровской области необходимо звонить в департамент по охране объектов животного мира Кузбасса по телефону: 8 (384-2) 36-46-71 или госинспектору департамента вашего муниципалитета.