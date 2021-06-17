Новая волна коронавируса в Кемеровской области: последние новости на 18 июня

Медики скорой помощи снова начинают работать в защитных костюмах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За нарушения штрафуют

В Кузбассе по-прежнему действует масочный режим: например, маски обязательны при поездках в транспорте и посещении торговых точек. И Роспотребнадзор усиленно проводит проверки, как соблюдаются эти правила. Рабочие группы совместно с представителями правоохранительных органов в июне провели рейды на более чем 650 объектах, выявлено 56 нарушений.

Также санитарные врачи проверили 23 предприятия из сферы торговли и услуг, общепита, дошкольные и школьные учреждения, транспортные предприятия, промышленные объекты.

Среди самых распространенных нарушений оказались следующие: на предприятиях работникам не выдаются медицинские маски, не контролируется соблюдение масочного режима, социальной дистанции, отсутствуют антисептики, не измеряется температура тела посетителей. А в магазинах не дезинфицируют тележки и корзинки для товаров и не проводят уборку помещений с антисептиками.

По итогам этих проверок девять предприятий понесут административное наказание. Деятельность одного приостановят, также юрлицо обяжут выплатить штраф на сумму 550 тысяч рублей.

Ковидарии возвращают в строй

В Кемеровской области готовятся заново развернуть ковидарии на пять тысяч мест - именно столько их было минувшей осенью, когда в Кузбассе наблюдался пик второй волны коронавируса. Как уточнила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Абросова, ввести в работу заготовленные койко-места можно в срок от двенадцати часов до трех суток.

Все эти меры в Кемеровской области связаны с заметным увеличением количества обращений в медицинские учреждения с признаками ОРВИ, пневмонией и коронавирусной инфекцией, причем у заболевших преобладает именно вирусная пневмония. Из-за чего только в Новокузнецке за последнюю неделю в 2,5 раза, в сравнении с двумя прошедшими месяцами, вырос ежедневный уровень госпитализаций. Медики скорой помощи снова начинают работать в защитных костюмах.

- По данным на 16 июня, 50 свободных коек осталось в ковидном госпитале 1-й горбольницы, расположенной на улице Петракова. В ГКБ № 29 - прием больных с пневмонией больше не ведется. Мест нет. Врачи вновь вернулись в красную зону, - констатирует глава города Сергей Кузнецов.

Между тем отчетливо проявляется еще одна тенденция. COVID-19 молодеет: все чаще регистрируются случаи госпитализации молодых людей и детей. По словам заместителя председателя правительства Кузбасса Алексея Цигельника, картину заболевания изменили новые штаммы коронавируса, которые появились в Кемеровской области: индийский, южноафриканский и т.д.

Вакцинация станет обязательной?

Кузбассовцев активно призывают вакцинироваться: прививка в случае возможного заражения позволит легче перенести болезнь. Чтобы появился коллективный иммунитет, привиться должны не менее 60% от населения региона. Пока что сертификатом могут похвастаться чуть более 250 тысяч человек.

А накануне в регионе даже заговорили об обязательной вакцинации отдельных категорий населения. В их числе сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и работники организаций из сферы торговли, общепита, услуг, транспорта, медицины, МФЦ, банков, почтовой связи, ЖКХ и культурно-развлекательных учреждений.

О том, что региональные власти приняли такое решение, сообщил Telegram-канал «Кузбасс. Официально», который появился в самом начале пандемии для публикации информации областного оперштаба по противодействию распространению коронавируса.

Для обязательной вакцинации установили следующие сроки: первый компонент вакцины указанные категории населения должны поставить не позднее 17 июля, а второй - не позднее 17 августа.

Привиться можно любой из трех одобренных российских вакцин: «ГамКовидВак» или «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», главное, чтобы она имелась в наличии в выбранном пункте вакцинации.

Однако на момент публикации статьи никакого официального документа за подписью губернатора Кузбасса в электронном бюллетене Кемеровской области, где размещаются подобные распоряжения, так и не было опубликовано.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Прививку можно поставить круглосуточно

В Кемерове появился первый круглосуточный кабинет вакцинации от коронавируса. Он открылся в приемном отделении № 1 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, что на улице Островского, 22.

По данным минздрава региона, кабинет работает без обеда и выходных. Чтобы поставить прививку, сначала следует обратиться в регистратуру отделения, расположенного в корпусе № 7. С собой необходимо иметь документы: паспорт, полис ОМС или СНИЛС.