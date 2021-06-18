Красочный цирк на воде, концерт Сергея Лазарева и закрытие сезона в театре и филармонии: как интересно провести выходные в Кемерове

Сергей Лазарев в рамках своего гастрольного тура выступит в Кемерове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Новые хиты Сергея Лазарева

Идем на красочное шоу популярного артиста.

Обладатель многочисленных премий и наград, дважды призер конкурса «Евровидения», а в 2021 году еще и победитель неожиданного для него телепроекта «Танцы со звездами» Сергей Лазарев в рамках своего гастрольного тура выступит в Кемерове с обновленной грандиозной шоу-программой N-Tour 2021!

Все пришедшие на концерт смогут насладиться живым звуком, мощной энергетикой артиста и его коллектива и окунуться в атмосферу шоу с яркими декорациями и 3D-инсталляциями…

Оборудование для этого концерта - несколько фур - привезли из-за границы. Вообще на шоу Сергея Лазарева зрители увидят много эксклюзивных вещей. Например, костюмы. Часть из них специально была разработана дизайнерами и сшита для «Евровидения». Один из номеров будет построен с использованием лазерного луча, который был изготовлен в Китае. А танцы для номеров ставили хореографы, которые работали с американской певицей Кэти Пэрри.

Помимо полюбившихся хитов и известных ярких номеров, зрители услышат новые, но уже ставшие популярными песни, в их числе - «Я не боюсь», «Я не могу молчать», «Снег в океане», «Лови» и другие; некоторые из них уже были отмечены наградами «Золотой граммофон» и «Песня года».

Все концерты тура проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и ограничений.

СРК «Арена»

ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

20 июня, начало в 19.00

Цена билетов: от 2000 до 5000 рублей

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В Кемерове начинаются гастроли «Цирка на воде». Фото: Алексей ТРИЩЕНКО.

Феерия фонтанов, лазера и света

Идем на удивительную сказку, созданную артистами «Цирка на воде».

В Кемерове с 19 июня начинаются гастроли «Цирка на воде». Это шоу ломает стереотипы о цирковом искусстве. Вместо арены здесь фантастическое озеро, окруженное танцующими фонтанами. В нем - ожившие лотосы, грибы и медузы.

Магический сплав музыки, сложных гимнастических элементов в воздухе, прекрасной режиссуры, потрясающей хореографии в воде, спецэффектов, ликования фонтанов в шикарном художественном оформлении с первых минут погружают зрителей в необыкновенную атмосферу фантастического мира. Настолько волшебного, что даже трудно осознать, где живые существа, а где - образы, созданные артистами. Грань между водной лазурью и куполом окончательно стирают пируэты воздушных гимнастов. На манеже - змеи и крокодилы, дикообразы и еноты. Шимпанзе-дайвер и морские котики покажут водный мир, а озорные павианы и попугаи ара устроят бал-маскарад.

А еще зрителей ждут головокружительные трюки акробатов в воде, фееричное световое шоу, устроенное «Лазерменом», удивительные воздушные нимфы, покоряющие водную стихию - все это «Цирк на воде» - удивительная сказка, мир сверкающих фонтанов, феерии лазера и света!

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

19 июня, начало в 16.00,

20 июня, начало в 12.00 и 16.00

Цена билетов: от 500 до 1500 рублей

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Спектакль-игра «Гусенок Дорофей». Фото: театр кукол Кузбасса.

Прощание с Гусенком Дорофеем

Ведем ребенка в театр.

Кукольный театр прощается со спектаклем для самых маленьких, который был в его репертуаре более десяти лет. И ближайшее представление - это последний шанс увидеть очень добрый, предназначенный для детишек 2-3 лет, спектакль-игру «Гусенок Дорофей».

Сюжет постановки таков. Озорная Аленка пасла Гусенка Дорофея, да заигралась и не заметила, что ее подопечного утащила хитрая Лиса. Помочь бедной Аленке могут только Ежик да ребята-зрители. Они не только спасают Гусенка, перехитрив Лису, но и помогают другим героям сказки.

Театр кукол Кузбасса

ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

23 июня, начало в 18.00

Цена билетов: 250 рублей