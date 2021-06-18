Массовая велоэкскурсия, летний фестиваль и фантастический спектакль: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Сотрудники музея-заповедника «Кузнецкая крепость» приглашают жителей города от 14 лет и старше проехать по «Маршруту памяти». Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

На экскурсию поедем на своем велосипеде

Отправляемся по новому историческому маршруту в Новокузнецке.

В Новокузнецке вновь возобновляют массовые велоэкскурсии, которые начали проводиться в 2016 году, и эта традиция была прервана только пандемией коронавируса. В этот раз сотрудники музея-заповедника «Кузнецкая крепость» приглашают жителей города от 14 лет и старше проехать по «Маршруту памяти», который посвящен Дню памяти и скорби, дню, когда началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная и страшная не только в истории нашей страны, но и всего мира.

И «Кузнецкая крепость» приглашает почтить память новокузнечан, внесших вклад в Великую Победу, приняв участие в велосипедной экскурсии по местам воинской славы города.

«Маршрут памяти» стартует от легендарного танка Т-34 на площади Побед до бульвара Героев с остановками около памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, с историческими справками от экскурсовода «Кузнецкой крепости».

Участие в велоэкскурсии бесплатное, со своим велосипедом и защитой. Обязательна предварительная запись по телефону: (384-3) 36-00-92.

Площадь Побед

22 июня, начало в 14.00

Вход свободный

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Летний православный фестиваль духовной, классической и народной музыки. Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

Храм искусства

Идем на Летний православный фестиваль у городского собора.

Замечательный праздник, который позволит прикоснуться всем желающим как к музыкальной сокровищнице православной церкви, так и к богатейшей отечественной народной и классической культуре, состоится в Новокузнецке. В День святой Троицы в соборе Рождества Христова пройдет очередной Летний православный фестиваль духовной, классической и народной музыки, посвященный 300-летию Кузбасса и Году Орджоникидзевского района Новокузнецка.

Фестиваль развернется сразу на двух площадках: первая будет внутри собора, где горожане смогут услышать духовную музыку в исполнении церковных и светских хоровых коллективов Кемеровской области, а вторая - основная - возле него и под открытым небом. Здесь уже выступят солисты и творческие коллективы Кузбасса, исполняющие народную и классическую музыку и воспитанники детской музыкальной школы № 40: ансамбль скрипачей «Вдохновение», ансамбль русской песни «Кузнецкий сувенир», ансамбль народной музыки «Байд-квартет», а также Центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница». А еще гости фестиваля смогут побывать с экскурсией на колокольне собора.

Кроме того, в течение всего дня на площади у собора будут работать ярмарка мастеров прикладного творчества, летнее кафе, игровые интерактивные площадки для детей, летний пленэр и мастер-классы юных художников для всех желающих.

Собор Рождества Христова

ул. Зыряновская, 97а, т.: (384-3) 60-15-30

20 июня, начало в 13.00

Вход свободный

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Показ эскиза спектакля «Можно попросить Нину?». Фото: архив театра «СинТезис».

Эскиз на сцене

Смотрим фантастический спектакль по произведению Кира Булычева.

Новокузнецкий камерный театр «СинТезис» приглашает зрителей на показ эскиза спектакля «Можно попросить Нину?» по небольшому, простому, но очень трогательному и пронзительному произведению известного российского фантаста Кира Булычева. И сюжет его тоже фантастический, несмотря на такое простое название. Как рассказали в самом театре, спектакль, эскиз которого артисты и представят зрителям, - это история о человеке суетном, обремененном житейскими заботами. Ставя мелкие неурядицы и сиюминутные успехи во главу угла, он забывает о настоящих радостях и печалях своей жизни.

Уточним, эскиз - это еще не готовый спектакль, который показывают с целью получения обратной связи. В каких-то сферах искусства показывать полработы - дурная примета. Но только не в театре, где так многое зависит от зрителя. Изучив его реакцию на начальном этапе, создатели могут скорректировать постановку, а могут и вовсе отказаться от спектакля.

Посетив показ, вы станете самым первым зрителем спектакля, увидев его задолго до премьеры, еще на этапе наброска, и, возможно, именно ваше мнение что-то изменит в его создании. Так что смотрите, оценивайте, критикуйте, участвуйте!

Дом творческих союзов

пр. Кузнецкстроевский, 1

т.: (384-3) 46-42-65

22 июня, начало в 18.30

Вход свободный