СУЭК: 20 лет роста и созидания

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

На шахте имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» состоялся митинг, посвященный добыче 555 миллионной тонны угля кузбасскими предприятиями Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко. СУЭК, отмечающая в этом году свое 20-летие, начала работать в регионе с 2003 года, и за это время выдано на-гора более полумиллиарда тонн угля.

Право вынести символический уголь было предоставлено сводной бригаде горняков во главе с Героем Кузбасса, бригадиром-рекордсменом шахты имени В. Д. Ялевского Евгением Косьминым.

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Приняв рапорт об установлении нового трудового достижения, генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков отметил, что это действительно знаменательное для компании событие – пройдён рубеж добычи угля полмиллиарда тонн. «Поздравляю все коллективы предприятий компании с достигнутым результатом и благодарю за высокий профессионализм, за верность нелёгкому шахтёрскому делу. 2021 год особенный, юбилейный. 300 лет Кузбассу. 20 лет СУЭК. И так сложилось, что своеобразным подарком стало наше общее трудовое достижение. По сути, это результат напряженной работы целого поколения горняков. За ним стоит не только масштабное развитие предприятий компаний, но и успешное решение многих социально значимых для Кузбасса вопросов».

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

К поздравлениям присоединился директор шахты имени В. Д. Ялевского Иван Сальвассер. Он подчеркнул, что на долю коллектива предприятия приходится каждая пятая тонна из общего количества угля, добытого компанией в Кузбассе. Шахта благодаря инвестициям СУЭК и мастерству горняков уверенно входит в число флагманов угольной отрасли не только России, но и мира.

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Также поздравили шахтеров с новым успехом участники мотопробега, посвящённого юбилеям Кузбасса и СУЭК. Тридцать байкеров, входящих в Ассоциацию мотоклубов Сибири, колонной проехали по всем территориям, где работают предприятия компании, создавая тем самым праздничную атмосферу. В Киселевске они встретились с юными участниками движения Трудовых отрядов СУЭК. Вместе с ребятами мотоциклисты помогли в благоустройстве территории Храма Иконы Божией Матери Скоропослушница. А митинг на шахте имени В. Д. Ялевского стал знаменательным финальным пунктом мотопробега.

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Среди шахтеров есть немало людей, увлекающихся мотоциклами, поэтому компанию «СУЭК-Кузбасс» связывает многолетняя дружба с ленинск-кузнецким мотоклубом «IRON RIDERS». В копилке совместных добрых дел проведение различных благотворительных акций, направленных на поддержку детей из малообеспеченных семей, организацию праздников для воспитанников детских домов и социальных приютов.