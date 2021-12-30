Компания СУЭК-Кузбасс подтвердила соответствие требованиям международных стандартов

По результатам состоявшегося сертификационного аудита, компания «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) получила подтверждение продления действия трех международных стандартов: ISO 9001 (Система менеджмента качества), ISO 14001 (Система экологического менеджмента), ISO 45001 (Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья).

Аудит проводится в компании уже в тринадцатый раз, начиная с 2009 года, независимым международным органом по сертификации «АФНОР». В этом году в условиях повышенных карантинных мер аудит состоялся в дистанционном формате в виде интервью и изучения документации. Объектами аудита стали шахта им. С.М. Кирова, ОФ Кирова 1 и 2 секции, Разрезоуправление и Аппарат управления. В результате было получено положительное заключение, подтверждающее продление сертификатов на следующий год.

Отметим, что в текущем году компания перешла на новую версию стандарта по промышленной безопасности - ISO 45001 (предыдущий - OHSAS 18001), предъявляющий повышенные требования к процессу. Также продолжается развитие интегрированной системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001. Одна из основных задач – поэтапное снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду. В компании реализуется комплексная программа по строительству и вводу в эксплуатацию высокотехнологичных очистных сооружений модульного типа. Благодаря инновационным решениям по многоступенчатой очистке шахтных вод, концентрация загрязняющих веществ на выходе в природные водоемы соответствует всем нормам природоохранного законодательства Российской Федерации. При этом часть очищенной воды используется предприятиями для собственных производственных и бытовых нужд. В целом, наличие сертифицированной системы является одним из конкурентных преимуществ компании в поставках угольной продукции на экспорт.