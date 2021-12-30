Главный токсиколог Кузбасса дал советы по употреблению алкоголя в новогодние праздники

Архив "КП" Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В новогодние праздники лучше не смешивать разные виды алкоголя и не пить на голодный желудок. Об этом рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

В преддверии Нового года и длительных каникул врач дал советы по выбору алкоголя и правильному его употреблению.

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Медик рекомендовал не покупать алкоголь в маленьких ларьках, в интернете и с рук. За горячительными напитками нужно идти в специализированные магазины либо в крупные ТЦ. При этом необходимо обращать внимание на наличие маркировки, акцизных марок, а также на цену - хороший алкоголь не может быть дешевым, отметил токсиколог.

- Но самое главное - надо знать меру. Потому что, в принципе, можно отравиться и качественным алкоголем. Главное – количество, - отметил Константин Сиворонов.

Он рекомендовал не употреблять спиртное натощак и не мешать разные категории алкоголя.

Об отравлении суррогатным алкоголем могут свидетельствовать определенные признаки. Врач перечислил их: это психические нарушения – человек может быть возбужден, изменение окраски кожных покровов и частоты дыхания.

- Обращать внимание нужно на нетипичные признаки алкогольного опьянения. Когда, например, человек выпил набольшую дозу алкоголя и при этом появились нарушения сознания, - сказал медик, - При подозрении на признаки отравления необходимо вызвать скорую помощь.

До приезда врачей отравившемуся человеку можно оказать помощь. Если пострадавший без сознания, его необходимо положить на бок, чтобы он не захлебнулся в рвотных массах. Если в сознании - то попытаться промыть ему желудок, дать солевые слабительные, активизированный уголь - все это уменьшить всасывание алкоголя и в дальнейшем облегчит оказание специализированной медицинской помощи.

Особое внимание главный токсиколог Кузбасса акцентировал на самогоне.

- В последнее время мы замечаем, что большая часть населения перешли на самогон. И самое большое заблуждение, которое циркулирует в народе, что самогоном нельзя отравиться. Самогон не является абсолютно полезным напитком и отправится им возможно, - подчеркнул врач.