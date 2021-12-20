Власти Кемерова рассказали о работе больниц, транспорта и предприятий торговли в новогодние праздники

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кемеровские власти рассказали, как в новогодние праздники будут работать медучреждения, транспорт, магазины и супермаркеты. Информация появилась в Instagram мэра города Ильи Середюка.

Общественный транспорт

31 декабря общественный транспорт в Кемерове будет работать по расписанию буднего дня. В саму новогоднюю ночь пустят дополнительные автобусы, которые развезут горожан по разным районам. С 22:30 до 2:30 будут работать следующие маршруты: №№ 7Т, 23, 27, 48т, 49, 51, 91, 170э, 179э.

1 и 2 января многие автобусы не выйдут на линию. В первый день Нового года будут отменены рейсы: №№ 3, 19, 26, 49, 52, 67, 101, 105А, 122, 164, 170э, 186э, 193, 2т, 3т, 8т, 16т, 21т, 26т, 33т, 35т, 37т, 65т, 66т, 81т, 83т, 126т, 144т.

Фото: администрация г. Кемерово

2 января будут отменены маршруты: №№ 19, 49, 101 (кроме рейса, отправлением от ж.д. Вокзала до Аэропорта в 7:00), 122, 164, 170э, 2т, 3т, 8т, 16т, 21т, 26т, 33т, 37т, 64т, 66т, 81и, 83т, 126т, 144т. Трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию воскресного дня, однако часть рейсов будет отменена.

Ночью 7 января после окончания Рождественского богослужения от Знаменского кафедрального собора будет организован общественный транспорт.

Больницы и поликлиники

Городские поликлиники будут отдыхать три дня: 1, 7 и 9 января. 31 декабря, 2 и 6 января день у врачей будет сокращенный - с 08:00 до 14:00. Все остальные праздничные дни (3, 4, 5 и 8 января) поликлиники будут работать в обычном режиме — с 08:00 до 18:00.

Скорая помощь и стационары с 31 декабря по 10 января будут работать по обычному графику — круглосуточно и без выходных.

Уточнить график работы больниц можно по горячим телефонам: 112 (служба спасения) и 122 (call-центр Минздрава Кузбасса).

Фото: администрация г. Кемерово

Работа предприятий торговли

В последний день уходящего года многие крупные рынки и торговые комплексы закроются раньше обычного. Так, согласно данным городских властей, Губернский сельский рынок и Оптовый рынок на Тухачевского будут работать до 15:00. ТПК «Колос» на улице Марковцева закроет свои двери в 16:00, ТЦ «Крытый», ТК «Сельский рынок», ТК «Социальный» и ТК «Социальный центра» - в 18:00. ТЦ «Сокол» и ТЦ «Метро» будут работать до 19:00.

1 января первые супермаркеты начнут открываться в 10:00. А со 2 января все крупные предприятия торговли перейдут на обычный режим работы.

Фото: администрация г. Кемерово

Развлекательные мероприятия

На площади Советов запланировано проведение двух праздничных программ. 31 декабря с 23:00 состоится «Новогодняя ночь» с участием творческих коллективов города. А 6 января пройдут «Праздничные гуляния «Рождественские забавы»: там будут аниматоры, арт-базар, концертные выступления.

Фото: администрация г. Кемерово

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что коммунальные, дорожные, аварийные службы находятся в полной готовности к празднику. Он также опубликовал номера телефонов экстренных служб города, которые могут понадобиться местным жителям.