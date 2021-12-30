Музыкальный спектакль и мастер-класс: куда можно сходить в новогодние выходные в Кемерове

Фото: Максим ФЕДИЧКИН

Свет Рождественской звезды

Идем на премьеру музыкального спектакля.

Государственная филармония Кузбасса приготовила под новый год премьеру - музыкальный спектакль «Квест под Рождество». В главных ролях Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», художественный руководитель Виктор Селиверстов, артисты литературного театра «Слово», режиссер Ирина Латынникова.

Захватывающий и динамичный сюжет спектакля разворачивается в киберпространстве. Виртуальная реальность переносит всех зрителей в атмосферу драйва, свободы и звука, k-pop и anime. Нестандартные герои десятилетняя Катька, Б. Б. - Былинный богатырь, Мышь компьютерная, которые разыскивают все лучи Рождественской звезды, проходят несколько уровней квеста и вступают в борьбу с «Госпожой Вирусом». И конечно, все закончится хорошо.

На спектакль рекомендуется приходить с родителями или друзьями, потому что потом обязательно найдется, что обсудить и возможно даже поспорить. Кроме того, перед спектаклем в фойе у красавицы елки зрителей поздравит Дед Мороз.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (3842) 58-32-11

4 января, начало в 12.00 и 15.00

5 января, начало в 12.00

Цена билетов: от 500 до 900 рублей

**************************************************************************

Фото: Музей ИЗО Кузбасса

Сувениры для друзей и родных

Учимся делать магниты своими руками.

Новогодние праздники - чудесная пора: снег, запах мандаринов, мерцающие огоньки в окнах и нарядные елочки, а главное - это время дарить подарки! А что может быть лучше подарка, сделанного своими руками? Пусть маленького, но в который вложена частичка собственной души. Ведь главное, не величина подарка, а внимание. Самые популярные сувениры на сегодняшний день - магниты.

Поэтому музей изобразительных искусств Кузбасса приглашает юных кемеровчан и их родителей на мастер-класс по изготовлению новогодних сувенирных магнитов. Каждый участник сможет окунуться в мир творчества и изготовить свой уникальный магнит. Сувенирный магнит может стать подарком для друзей и знакомых и просто приятным воспоминанием о музее. Участнику урока предоставляются художественные материалы: заготовка для сувенира, магнит, клей, краски, кисточки.

Обратите внимание: занятие проводится по предварительной записи.

Музей изобразительных искусств Кузбасса

пр. Советский, 48, т.: (3842) 36-50-33

5 января, начало в 15.00

Цена билетов: 200 рублей