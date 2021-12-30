Детский спектакль и новогодний утренник для взрослых: как пройдут праздничные выходные в Новокузнецке

Фото: театр кукол «Сказ».

Детективная история в деревне гномов

Идем на детский спектакль для семейного просмотра.

Новокузнецкий театр кукол «Сказ» накануне самого главного праздника года представляет премьеру сказки «Тайна снежных гномов».

Деревня гномов - самое сказочное место на Земле. Ведь здесь живут пятеро дружных и отважных друзей по имени Говорун, Весельчак, Ворчун, Шустрик и Тихоня, которые больше всего на свете любят петь волшебные песни и готовиться к Новому году! Свою «снежную песенку», благодаря которой идет снег, они поют каждый день. Но однажды один из пятерых певцов исчез, и волшебства не получилось! Оказалось, что это проделки Ледяного Тролля. Четверо гномов отправляются на поиски своего собрата и попадают в ледяную пещеру, где встречают Призрака Ледяного Тролля.

И это лишь часть их приключений, которых в новогоднем детективе немало. А чем все закончилось, вы узнаете, посмотрев этот новогодний детектив!

В постановке заняты молодые артисты театра - выпускники театральных вузов. Кто-то из них впервые осваивает работу с планшетными куклами. Артисты работают как в живом плане, так и с куклами. Музыкальная постановка рассчитана на семейный просмотр.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (3843) 74-53-60

29, 30 декабря, 2 января, начало в 10.30, 13.30 и 15.30

Цена билетов: 300 рублей

**************************************************************************

Фото: Новокузнецкий драматический театр

Путешествие во времени

Отрываемся на новогоднем футуристическом утреннике для взрослых.

Самый радостный и долгожданный праздник - это Новый год! Помните, как в детстве вы с трепетом и нетерпением ждали нарядной елки, ароматных мандаринов и, конечно же, подарков? Организаторы «Новогоднего вечера -2021» - футуристического утренника для взрослых в Новокузнецком драматическом театре предлагают вспомнить детство и отправиться в путешествие во времени - в далекое будущее!

Здесь вас ждет праздничное настроение, согревающие приветственные напитки, ароматная мандариновая елка, невероятные фотозоны, новогодняя интермедия, показ вечерней версии сказки «Мама, я из будущего!».

Космический вечер завершится встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также музыкальными подарками от кавер-группы «Без правил». Вас ждет совершенно необыкновенная история, где ни у кого не будет времени заскучать!

Дресс-код мероприятия - нарядно-костюмированный. Обладателей самых оригинальных нарядов ждут подарки.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (3843) 74-30-43

30 декабря, начало в 18.00

Цена билетов: 1000 рублей