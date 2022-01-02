Умер ветеран ВОВ - Почетный гражданин Новокузнецка, помогавший металлургам Индии и Алжира

В мае 2021 года Ивана Ивановича Рогинцева поздравили с очередной годовщиной Победы. Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

В Новокузнецке умер почетный гражданин города - ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Рогинцев. О смерти фронтовика, который только в октябре 2021 года отметил свое 98-летие, сообщил глава города Сергей Кузнецов, посвятив ему полный искренней печали пост в социальных сетях.

- Не стало моего близкого друга, человека искреннего и любящего людей, жизнь и родной Новокузнецк! С нами больше нет Ивана Ивановича Рогинцева. Почти нет слов, очень больно! Для нашего города это ни с чем несравнимая утрата, - написал глава южной столицы Кузбасса.

Сергей Кузнецов рассказал о фронтовом пути Ивана Ивановича, который отправился воевать в 1941-м сразу после 18-летия. Он участвовал в прорыве и снятии блокады Ленинграда, а затем с минометной частью прошагал по боевым дорогам Финляндии, Украины, Белоруссии, Польши - до самого Берлина. Ему одному из первых доверили освоить установку «Катюша», которые поступили на фронт.

В мирные годы он стал инженером - металлургом, 15 лет проработал на Кузнецком металлургическом заводе, 17 лет - на Запсибе, выезжал в командировки в Индию и Алжир, где помогал запускать металлургические производства.

Также Рогинцев написал несколько книг о войне и работе, но при жизни были опубликованы только три из них, последняя - к 300-летию Кузбасса, остальные ждали своей очереди.

- Иван Иванович, буду помнить вас всегда! Лучезарная улыбка, всегда позитивный настрой, тонкий юмор, неиссякаемая энергия, жажда жизни, открытость сердца - таким мы вас запомним навсегда, - написал Сергей Кузнецов.

Прощание с Иваном Ивановичем Рогинцевым состоится во вторник, 4 января, с 11.00 до 12.00 в Храме святых Петра и Февронии на улице Кирова,1.

Ранее «КП»-Кемерово» сообщала о смерти Почетного жителя Кемеровской области Ивана Шилова, которого полицейские Кузбасса называли человеком -легендой.