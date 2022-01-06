Цирковое шоу и детский праздник

Фото: Росгосцирк.

Елка, львы и тигры

Отмечаем Новый год вместе с легендарным цирковым шоу.

Новокузнецкий цирк предлагает вниманию горожан незабываемое, новогоднее сказочное шоу «Елка в цирке», во время которого Дед Мороз и Снегурочка подарят встречу с легендарным аттракционом «Империя львиц».

Это очень увлекательное представление и аттракцион с участием львиц и тигров. Алжирские львицы по праву носят титул самых опасных животных планеты. Укротить их практически невозможно. Единственный, кому это удается, кто сумел найти к этим опасным животным подход - дрессировщик Виталий Смолянец. Он единственный в мире человек, который собрал весь комплект наград Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ»: Золотой зрительный зал, Золотой Манеж и Золотой Идол.

Аттракцион «Империя львиц» смотрится динамично, легко и на одном дыхании. Зритель успевает и ужаснуться бесстрашию исполнителя и прийти в восторг от непосредственности львиц, увидеть истинную любовь человека и животного.

Также зрителей будут веселить забавные пони и неугомонные обезьянки, собаки, лошади, а также артисты и других жанров, виртуозные велофигуристы, эквилибристы, иллюзионисты, воздушные гимнасты и, конечно, «смехсшибательные» клоуны.

Новокузнецкий цирк

ул. Кирова, 70, т.: (384-3) 77-54-45

6 января, начало в 12.00 и 16.00

7, 8, 9 января, начало в 12.00

Цена билетов: от 800 до 1700 рублей

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Фото: ДК «Строитель».

Тайна новогоднего подарка

Ведем ребенка на праздник, где он может стать героем сказки.

Каждый год во Дворце культуры «Строитель» для всех детей и их родителей гостеприимно распахивает двери сказка, да не обыкновенная, а самая что ни на есть волшебная.

Маленькие гости окажутся в подводном царстве. Его жители готовят грандиозный новогодний бал, главным событием которого станет большой обмен подарками. Но, как это часто случается во всех приличных сказках, что-то пошло не так. И, если умница-красавица Снегурочка и ее друзья не помогут исправить ситуацию, все останутся без подарочков. Но веселый детский смех, крепкая дружба и, самое главное, вера в сказочные чудеса - самое лучшее средство для преодоления всех невзгод. Достаточно лишь поверить в них, улыбнуться - и новогодняя магия гарантирована.

Праздник рассчитан на детскую аудиторию в возрасте от 3 до 10 лет. Ребята смогут не только посмотреть захватывающую новогоднюю историю, но и принять активное участие в многочисленных играх, стать непосредственными участниками и героями сказки. Дети вместе со всеми волшебными персонажами по доброй традиции зажгут огоньки на зеленой красавице и исполнят любимую песенку «В лесу родилась елочка». Всех юных гостей ожидают сладкие призы и подарки за костюмы и стихи, которые они приготовили для Дедушки Мороза.

ДК «Строитель»

ул. Орджоникидзе, 23, т.: (384-3) 45-24-10

6 января, начало в 16.00

Цена билетов: 250 рублей