В Кузбасс пришли морозы

В регионе ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первую рабочую неделю нового года жителям Кузбасса стоит готовиться к похолоданию. По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в регионе ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой заметное понижение температуры.

Так, уже во вторник, 11 января, столбики термометров днем покажут -10... -15 градусов. При этом будет немного ветрено, а вот осадков не ожидается. На дорогах гололедица, местами изморозь.

В среду, 12 января, ночью -14… -19 градусов, местами до -24 градусов, в горах по югу -25… -30 градусов. Днем -10… -15, местами до -20 градусов. Ночью осадков не обещают, только днем по северу региона пройдет небольшой снег.

В четверг, 13 января, ночью -20… -25 градусов, местами до -30 градусов. Днем столбики термометров покажут -16… -21 градусов, местами -10… -15 градусов. В течение дня преимущественно без осадков, ночью по северу небольшой снег. В пятницу,14 января, ожидается аналогичная погода, но вот тридцатиградусных отметок столбики термометров, уже не достигнут.