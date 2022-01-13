В ожидании «омикрона»: в Кузбассе готовятся к приходу нового штамма коронавируса

Архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозам специалистов, в Кузбасс штамм «омикрон» придет в ближайшие недели. «Комсомолка» выяснила, чем опасна новая разновидность коронавируса, как регион готовится к встрече с ней, и как можно защитить себя.

Что знаем о штамме «омикрон»?

Страна, и в том числе Кузбасс, находится в преддверии возможной тяжелой ситуации в связи с приходом нового штамма коронавируса «омикрон». О нем миру известно с 24 ноября 2021 года. Он существенно отличается по структуре от циркулирующего ранее штамма «дельта» и является в пять раз заразнее. Сейчас «омикрон» стремительно вытесняет «дельту». Этому способствует и то, что у нового варианта коронавируса короткий инкубационный период - от трех до пяти суток.

- Коль скоро у него высокая заразность и короткий инкубационный период, то рост заболеваемости можно сравнить со стеной. Даже не с новой волной, а с массивным одномоментным большим количеством людей, заболевающих в течение суток. В США, например, 1 декабря был диагностирован первый случай «омикрона», а уже 3 января был зарегистрирован 1 миллион случаев в день, - рассказала главный госпитальный эпидемиолог Кузбасса, профессор, доктор медицинских наук Елена Брусина в прямом эфире Минздрава.

По первым признакам «омикрон» не отличить от других разновидностей. По словам медика, все штаммы коронавируса дают одинаковые симптомы, схожие с признаками ОРВИ. При этом известно, что «омикрон» по тяжести течения намного легче, чем «дельта».

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда ждать появление «омикрона» в Кузбассе?

Ожидается, что «омикрон» появится в Кузбассе в ближайшее время. В начале недели главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина заявляла, что вирус придет через три-четыре недели. В среду главный эпидемиолог Кузбасса, профессор Елена Брусина отметила, что «омикрон» в регионе ждут уже через две-три недели.

Власти разработали детальный план оказания соответствующей медицинской помощи, в регионе сформирован дополнительный резерв госпитальных коек для пациентов с новым штаммом.

- Ожидаем быстрое кратное увеличение количества заболевших, вероятно, на более короткий период, чем обычно. По прогнозам ученых, высокая волна заболеваемости предположительно продлится пять-шесть недель, - рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Самым действенным способом защиты медики считают вакцинацию. Елена Брусина опровергла информацию о том, что привитые хуже переносят «омикрон».

- Это не правда, - сказала она, - Сегодня вакцинируемых людей на планете много, и мы имеем большое количество информации, которое свидетельствует о том, что вакцина очень хорошо защищает от тяжелых форм инфекции. Мы знаем, что в отделениях интенсивной терапии, в отделениях реанимации вакцинированных пациентов на сегодняшний день единицы. В десятки раз снижается тяжесть у вакцинированных.

Врачи призвали тех, кто вакцинирован полностью, в ближайшие дни поставить так называемую бустерную дозу вакцины.

- На сегодняшний момент признано, что вакцинированные люди, которые получили полный вакцинальный комплекс из двух прививок и те, которые получили одну бустерную ревакцинацию через четыре-шесть месяцев, наиболее неуязвимы по отношению к новому вирусу, - сказала Ольга Бородкина.

По словам медиков, ревакцинированные граждане могут заразиться, однако болезнь у них будет протекать легче и, кроме того, будет значительно снижен риск летального исхода. К слову, в течение последней недели сразу несколько глав кузбасских территорий поставили третью прививку и посоветовали последовать их примеру.

Архив "КП" Фото: Ксения Высотина

Кузбассовцев, которые пока так и не вакцинировались, медики призвали сделать это в ближайшее время, до встречи с «омикроном». Елена Брусина обратила внимание на то, что во всем мире вакцинированы миллионы людей, и нет «никаких осложнений от вакцинации».

- Эти три недели необходимы, чтобы образовались антитела и определенный клеточный иммунитет, - сказала Елена Брусина.

При этом гражданам нужно не забывать соблюдать все меры предосторожности, носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию.