Выставка про Новый год и концерт известного джазмена

Фото: Кемеровский краеведческий музей.

Новый год продолжается

Знакомим детей с традициями праздника.

Наверное, не найдется ни одного человека, который бы не любил такой праздник, как Новый год, ведь он у всех ассоциируется с волшебством. И расставаться с новогодней атмосферой обычно не хочется, тем более детям. И для них есть возможность продлить этот праздник, а заодно и взглянуть на историю нашей страны с необычного ракурса. Например, сводить их в областной краеведческий музей, отдел истории которого приготовил специальную выставку под названием «Елочные истории».

Посетители выставки ознакомятся с эксклюзивной коллекцией елочных игрушек и украшений, а также новогодних фотографий XX века, увидят, как украшали главное новогоднее дерево в эпоху Петра I и Николая I, и во времена СССР, узнают, как менялись традиции новогодних празднований и Рождества и когда появились Дед Мороз и Снегурочка. Одним словом, экспонаты выставки расскажут увлекательные «елочные истории». А еще гости мероприятия поучаствуют в мастер-классах по созданию исторической елочной игрушки, а также в мастер-классе по подписи старинной новогодней открытки. Кроме того, музей создал уютные исторические новогодние локации, в которых можно будет сделать яркие тематические фотографии на память с семьей и друзьями, а при желании и в старинных костюмах.

Кузбасский краеведческий музей

пр. Советский, 51, т.: (3842) 36-41-15

Время работы: понедельник-воскресенье с 10.00 до 19.00

Цена билетов: 300 рублей

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Фото из личного архива.

Мелодии Голливуда

Идем на концерт известного российского джазмена.

Филармония Кузбасса представляет единственный концерт Григория Файна и Губернаторского симфонического оркестра.

Григорий Файн, пианист, композитор, известный джазовый музыкант, президент клуба «Друзья джаза», лидер фортепианного трио, которое прославилось не только в России, но и за рубежом. На пресс-конференции в Москве великий контрабасист Рэй Браун на вопрос, знает ли он кого-нибудь из хороших российских музыкантов, назвал имя Григория Файна.

Выступая на одной сцене с Ральфом Муром и Джанни Бассо, Файн успевает вести курс джазовой импровизации в Московской и Нижегородской консерваториях и организовывать музыкальный абонемент «Григорий Файн и его друзья» в разных городах России.

Программа для фортепиано и симфонического оркестра «Мелодии Голливуда» исполнялась с симфоническими оркестрами многих филармоний России. Теперь услышать ее могут и жители Кемерова, а также гости города. В программе прозвучат произведения Джорджа Гершвина, Коула Портера, Леонарда Бернстайна и другие.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (3842) 58-32-11

16 января начало в 16.00

Цена билетов: от 400 до 500 рублей