Кемеровский медицинский университет получил статус федеральной инновационной площадки

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Министерство науки и высшего образования России присвоило Кемеровскому государственному медицинскому университету статус федеральной инновационной площадки (ФИП) по образовательному проекту «Цифровая научно-образовательная среда непрерывного профессионального развития медицинского работника». Период реализации проекта с 2022 по 2026 год.

Цифровая среда позволит использовать самые современные технологии в образовательном процессе, дополнив его неформальным повышением квалификации медицинского работника в процессе сетевого взаимодействия с коллегами, в том числе путем организации виртуальных конференций, обсуждения лучших практик и обмена успешным опытом.

Кроме того, становится возможным реализовать индивидуальную траекторию профессионального развития, путем вовлечения участника ЦНОС в сетевую активность на основе цифрового следа с использованием элементов искусственного интеллекта.

В результате реализации проекта цифровая научно-образовательная среда позволит повысить доступность к информационным и образовательным ресурсам организаций-партнеров, привлечь зарубежные образовательные и клинические организации, создать дополнительные возможности для экспорта образовательных услуг.

Претендовать на получение статуса федеральной инновационной площадки могут образовательные организации, реализующие важные инновационные образовательные проекты и программы по таким направлениям, как цифровые технологии, искусственный интеллект, информатика, цифровизация; сетевые программы; инженерное образование; медицина; генетика; туризм.

Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования утвержден приказом Минобрнауки России от 22 марта 2019 г. № 21н.