Россельхозбанк и правительство Кемеровской области обсудили инвестиционный потенциал АПК региона

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В Кемерове состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова и первого заместителя Губернатора - председателя Правительства Кузбасса Вячеслава Телегина при участии заместителя Председателя Правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Дениса Ильина, министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрея Ариткулова и директора Кемеровского филиала РСХБ Виктора Кобзева.

Стороны обсудили актуальные вопросы экономической активности на территории региона. В частности, речь шла о финансировании АПК, реализации инвестиционных проектов, а также перспективах развития дальнейшего сотрудничества банка с правительством области.

Как отметили на встрече, РСХБ остается основным финансовым партнером кузбасских аграриев и заинтересован в расширении сотрудничества с предприятиями из других приоритетных отраслей экономики региона.

Денис Константинов отметил, что Кузбасс является одним из лидеров Сибири по производству яйца, в регионе успешно развивается растениеводство и мясное скотоводство, однако показатели продовольственной самообеспеченности региона по ряду базовых продуктов питания еще не достигнуты.

- По нашей оценке, в регионе есть все предпосылки для наращивания производства молока и развития рыбной отрасли. Мы готовы усиливать взаимодействие по всестороннему развитию и наращиванию инвестиционной привлекательности АПК Кемеровской области, - прокомментировал Денис Константинов.

На встрече обсудили вклад Россельхозбанка в развитие села. За два года действия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Кузбассе выдано 2,8 млрд рублей сельской ипотеки, из них 1,8 млрд приходится на Россельхозбанк. В перспективе реализация четырех пилотных проектов комплексной застройки сельских территорий в Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Беловском муниципальных округах и Новокузнецком муниципальном районе.

- Мы ведем активную работу не только по инвестиционным, инфраструктурным, но и по образовательным проектам. Например, «Школа фермера» - проект, который мы успешно реализовали совместно. У нас в регионе около 32% валового объема сельхозпродукции производят хозяйства населения. Благодаря обучению владельцы личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств смогут вносить больший вклад в продовольственную обеспеченность кузбассовцев и развитие села, поэтому проект - очень нужная инициатива, которую Россельхозбанк смог с успехом реализовать и в Кузбассе, - высоко оценил взаимодействие Правительства региона с Россельхозбанком заместитель председателя правительства Денис Ильин.

Россельхозбанк начал работу в Кузбассе в 2002 году. Сейчас это один из крупнейших кредиторов региона. Он активно поддерживает аграриев, в том числе за счет активного участия в реализации государственных программ, а также предлагает весь спектр банковских услуг, новые продукты и сервисы.

Сеть обслуживания состоит из 12 офисов, в феврале этого года планирутся открытие еще двух офисов в г. Гурьевске и в г. Топках. Для повышения доступности финансовых услуг для сельских жителей на территории районов, где нет офисов продаж, работают официальные представители банка, а также планируется открытие удаленных рабочих мест на базе МФЦ в Крапивинском МО, Осинниковском ГО и Полысаевском ГО. Сеть самообслуживания насчитывает 64 банкомата и 17 информационно-платежных терминалов.

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