Сбер выступил с предложением по участию региона в двух масштабных образовательных проектах

Для студентов, аспирантов, научных сотрудников, профессорско-преподавательского, а также административного состава высших учебных заведений Кузбасса, Сбер предлагает обучение технологическому предпринимательству. Это совместная со Стэнфордским центром профессионального развития образовательная программа-акселератор SberStudent.

Цель программы - развитие технологического предпринимательства в России через достижение нескольких задач:

- дать студентам базовые знания и навыки для коммерциализации исследований, создания собственной технологической компании;

- помочь студентам, уже развивающим собственный технологический стартап, ресурсами для дальнейшего развития и «ускорения»: знания, навыки, методы, обратная связь опытных менторов, помощь в привлечении первых контрактов от корпораций и инвестиций;

- дать профессорско-преподавательскому и административному составу знания и навыки построения и монетизации собственного технологического бизнеса, необходимые для выстраивания в вузах эффективной среды, способствующей появлению и развитию технологических стартапов, а также усилению взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором экономики.

Период приема заявок: с 15 ноября 2021 по 14 февраля 2022 г.

Вторая - образовательная программа-акселератор для школьников SberZ.

Как и студенческий, школьный акселератор также проходит в 3 этапа, и принять участие в нем могут ученики 8-11 классов, а также учащиеся образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования. Участники улучшают навыки, важные для успеха в XXI веке, такие как: работа в условиях неопределенности, приоритизация, работа в команде, коммуникации, и т. д. До финала доходят команды, доработавшие свой проект до реально работающего прототипа и имеющие первых клиентов. С уверенностью можно сказать, что финалисты SberZ станут ценным приобретением для студенческого сообщества любого ВУЗа.

Обучение на всех этапах обеспечивается за счет Сбера и является бесплатным.

Формат, описание, участники программы акселератора SberStudent

Обучение пройдет в 3 этапа с 15.02.2022 г. до 31.05.2022 г.:

Этап 1: Участники самостоятельно подают заявки на участие на сайте Акселератора.

Участники проходят обучение в формате онлайн-курсов. Лучшие команды по итогам Этапа 1 будут допущены к Этапу 2.

Этап 2: Участники проходят обучение в формате онлайн-курсов с дополнительными ресурсами для развития своего проекта: образовательные материалы и менторство практикующих экспертов из Кремниевой долины.

Участникам таких команд будет выдан сертификат Стэнфордского центра профессионального развития.

Этап 3: Лучшие команды по результатам Этапа 2 представят свои проекты представителям локального бизнеса на региональном Демо-дне, а также получат возможность принять участие в финальном Демо-дне в СберУниверситете и выступить перед представителями более чем 60 компаний экосистемы Сбера, крупнейшими российскими и международными корпорациями и инвесторами.

Партнерский материал.

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