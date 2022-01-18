Более 6 млрд рублей предоставил РСХБ в Кузбассе физическим и юридическим лицам в 2021 году

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Кредитный портфель Кемеровского филиала Россельхозбанка по состоянию на 31 декабря 2021 года составил порядка 12 млрд рублей, увеличившись на 117% с начала года. В 2021 году РСХБ в Кузбассе выдал на развитие бизнеса 2,7 млрд рублей. В число основных заемщиков банка в регионе входят агропредприятия, животноводческие комплексы, а также компании оптовой и розничной торговли. При этом одним из ключевых направлений финансирования банка традиционно остается выделение средств на сезонные работы: в 2021 году на их проведение филиал выдал аграриям свыше 2,4 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей предприниматели получили в рамках льготного кредитования.

Розничный кредитный портфель РСХБ в Кузбассе по состоянию на 31 декабря 2021 года также вырос, до 7 млрд рублей. Популярностью у клиентов пользуются ипотечные кредиты (57% от общего количества) и потребительские займы (41%). Всего в 2021 году Кемеровский филиал банка предоставил физическим лицам более 6 280 кредитов на сумму свыше 3,4 млрд рублей.

- В 2021 году филиал продемонстрировал положительную динамику основных финансовых показателей и значительно нарастил клиентскую базу. Росту кредитного портфеля способствуют конкурентоспособные процентные ставки и выгодные условия по кредитам. Также мы постоянно расширяем и обновляем перечень действующих банковских продуктов, - отметил директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев.

Портфель привлеченных средств Кемеровского филиала банка на конец 2021 года составил свыше 20,4 млрд рублей, из них по юридическим лицам - 7 млрд рублей, по физическим лицам - 13,4 млрд рублей (в том числе 12 млрд рублей в виде срочных депозитов).

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