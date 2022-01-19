Кемеровский государственный медицинский университет заключил договор о сотрудничестве с Университетом Бравджиджайа (Индонезия)

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве между КемГМУ и Университетом Бравджиджайа (Республика Индонезия). Оно расширит возможности формирования партнерских отношений и совместного взаимодействия в научной, инновационной и образовательной сферах.

На встрече сторон, проведенной в формате видеоконференции, состоялось знакомство с одним из крупнейших медицинских вузов Индонезии. Встреча проходила в трехстороннем формате с участием проректоров, руководителей факультетов и кафедр, представителей отделов университетов, а также директора Центра евро-индонезийского сотрудничества профессора Янто Сударьянто.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

По итогам встречи достигнута договоренность о расширении академической мобильности преподавателей КемГМУ, их участии в совместных научных и образовательных программах двух университетов. Общие проекты актуальны не только для индонезийской стороны, заинтересованной в использовании научного и педагогического потенциала профессорско-преподавательского состава вуза, но для КемГМУ и Кузбасса. Это позволит развивать экспорт образовательных услуг и повысить конкурентоспособность медицинского образования.

Университет Бравджиджайа основан в 1963 году и расположен в восточной части острова Ява. Сегодня вуз является одним из ведущих университетов Индонезии, в котором обучается более 60 000 студентов по направлениям бакалавриата, магистратуры, докторантуры, профессиональным программам и программам подготовки медицинских специалистов.