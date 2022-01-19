Не страшен холод: как жители Кемерова отметили Крещение в заснеженных купелях

«Комсомолка» встретилась с кемеровчанами и посмотрела, как проходило купание в самом популярном месте - на озере Красное. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Традиционно в Кемерове к крещенским купаниям подготовили четыре купели на озере Красное, в зоне отдыха «Чайка», рядом с храмом Воскресения Христова и на территории Храма Святой Блаженной Ксении Петербургской.

«Комсомолка» 19 января встретилась с кемеровчанами и посмотрела, как проходило купание в самом популярном месте - на озере Красное. Холод не помешал кузбассовцам насладиться крещенской традицией. Жители погружались в прорубь с улыбками на лицах, выходили счастливые, и тут же закутывались в полотенца.

⠀⠀ Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Около проруби наблюдался очевидный ажиотаж. За безопасностью на купелях следили спасатели Кемеровской службы спасения, МЧС, полиция и медики. Крещенские купания на озере Красное проводят уже 13 лет. Городская администрация совместно с директором ООО «Колос» Скрупской Ольгой организовали для кемеровчан комфортные условия. Жителей ожидала бесплатная баня, раздевалки, полевая кухня и согревающий чай.

- В этом году совершить обряд смогут и люди с ограниченными возможностями. Мы им поможем спустить в прорубь, - отметила Ольга Скрупская.

⠀⠀ Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

⠀⠀ Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Жители областного центра окунались в прорубь-иордань по-разному: кто-то крестился, а кто-то нет. Для кого-то было важно, опуститься с головой три раза, а для кого-то перебороть себя и окунуться хотя бы раз. Однако кузбассовцы описывали свои ощущения одинаково: «эйфория», «очищение» и «заряд энергией».

Нам удалось поговорить с супругой 76-летнего Бориса Петровича, который на протяжении 10-15 лет окунается в крещенскую купель.

- Каждое утро дома обливается ледяной водой, а зимой обтирается снегом. Он занимается спортом, преподаватель физической культуры. Его брат тоже спортсмен и преподаватель. Также обливается ледяной водой, - рассказала супруга Бориса Петровича.

Кстати, в столице Кузбасса было тепло - столбики термометра показывали всего -10 градусов, а температура воды в купели составила +4 градуса. Поэтому окунуться в иордань собралось много горожан, среди желающих оказались и дети.

⠀⠀ Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Идея окунуться всем вместе в купели зародилась у семьи Помазкиных еще полгода назад. Изначально в семье практиковал крещенские купания только отец, а в 2022 году к нему присоединились супруга и сыновья в возрасте шести и 10 лет. Дети рассказали, что вода в купели показалась им «терпимой».

⠀⠀ Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Жители рассказали, что бережно относятся к народной традиции - крещенских купаний.

- Мы кузбассовцы, грех нам такие традиции не соблюдать. Вот снег и прорубь, и зима сибирская. Все условия, - отметила кемеровчанка Нина.

Также кузбасская пловчиха в ластах, заслуженный мастер спорта России Василиса Кравчук, рассказала, что самое главное в Крещении это «сходить на службу и причаститься до купания в проруби».