Синоптики Кузбасса пообещали в ближайшие дни морозные туманы и дым

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Январь в Кузбассе преподнес погодные сюрпризы: наблюдался то мороз, то период оттепелей с дождем и плюсовыми температурами. Но, похоже на этом, сюрпризы января закончились. По прогнозам синоптиков в третьей декаде атмосфера будет спокойной, регион будет находиться в одной и той же воздушной массе, без влияния циклонов или антициклонов.

Крещенские морозы в этом году в Кузбассе выдались не крепкие. Холоднее всего за минувшие сутки было в Междуреченске (там фиксировалось -27 градусов), Крапивинском районе (-25 градусов). В Кемерово на Крещение было -23 градуса. Осадков по области не наблюдалось, а ветер был от 2 до 7 метров в секунду. При этом синоптики отмечают, что крещенские морозы хоть и не суровые, но будут продолжительными.

До конца недели температура в Кузбассе практически не изменится. В ночные часы столбики термометров будут понижаться до отметок -15... -20 градусов, местами до -28... -30, днем в пределах -11... -16, местами около -7 градусов. Сохранится переменная облачность, без существенных осадков и со слабым ветром, на дорогах будет гололедица. Кроме того, при повышенной влажности возможны морозные туманы, дым, дымка.

- По области установится инверсия, то есть будет заметна разница температуры воздуха в зависимости от расположения. В низинах или при прояснениях будет морозно, а на возвышенностях или при облачности температура будет выше, - рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

Сложившиеся метеоусловия способствуют образованию туманов и дыма с дымкой. Туманы наблюдаются там, где отмечается повышенная влажность, дымка - где влажность ниже. Например, в Кемерове сегодня утром влажность воздуха составляла 84%. Туманы и морозная погода способствовали тому, что местами видимость ухудшилась до 200 метров.

- С появлением солнечного прогрева и хотя бы небольшого ветра туманы и дым начнут рассеиваться, но в ближайшие дни резкого контраста смены метеорологических условий не ожидается, - отметили в Кемеровском гидрометцентре.