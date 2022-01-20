За сутки новокузнечане отдали аферистам шесть миллионов рублей

Восемь жителей южной столице Кузбасса стали жертвами мошенников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Восемь жителей Новокузнецка за одни сутки отдали мошенникам шесть миллионов рублей. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщают, что с заявлениями обратились новокузнечане в возрасте от 27 до 74 лет.

Так, злоумышленник позвонил 74-летнему пенсионеру. Аферист представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что получил от работников банка информацию о том, что на имя пожилого новокузнечанина оформлен кредит. Лжесотрудник предложил мужчине остановить мошенников и обналичить заем. Средства жителю предложили перевести на «безопасный счет». Однако после перевода 1,6 миллиона рублей пенсионер обратился в банк и узнал, что стал жертвой мошенников.

Также попалась на удочку аферистов 66-летняя женщина. Ей позвонил якобы сотрудник банка, который рассказал о подозрительных операциях по счетам. Новокузнечанку попросили снять со счета все сбережения и перечислить в «безопасную ячейку» для того чтобы уберечь средства от хищения. Горожанка выполнила указанные действия. После жительница обратилась в банк, где и выяснила, что является обладательницей кредита на сумму 2,7 миллиона рублей.

Еще одна 71-летняя пенсионерка лишилась личных накоплений после того, как решила помочь своей дочери. Женщине позвонил мужчина, который сообщил, что дочь якобы совершила ДТП, в результате которого пострадал водитель, нуждающийся в дорогостоящей реабилитации. Горожанка поверила и передала 100 тысяч рублей курьеру, который приехал. После этого пенсионерка позвонила дочери и выяснила, что ДТП не было и ее обманули.

Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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