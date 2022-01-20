Суд в Кемерове продлил арест пяти фигурантам дела о трагедии на шахте «Листвяжная»

Фото: Светличный Вячеслав.

Заводской районный суд Кемерова продлил сроки ареста пяти фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек - 46 горняков и пять спасателей.

Так, арест продлен до 25 апреля 47-летнему директору шахты Сергею Махракову, а также его 59-летнему первому заместителю Андрею Молоствову и 36-летнему начальнику участка Сергею Герасименку. Они были задержаны 25 ноября 2021 года, в ночь после трагедии. Им было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Помимо этого, сроки продлены до 26 апреля инспекторам Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи выяснили, что в ноябре этого года инспекторы составили акты о проверке штрека без фактической его проверки.

Отметим, что задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе. Кроме того, никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» пока не признал вину.

Напомним, что 25 ноября, когда в выработке взорвался метан и задымился уголь, под землей на тот момент находились 285 человек. Большинство шахтеров смогли выбраться самостоятельно. Тех, кто был без сознания, выносили на руках. Когда начали разбираться в случившемся горняки пожаловались, что им приходилось работать с загрубленными газоанализаторами, датчики на которых были подстроены так, чтобы показывать меньшие показатели. Шахтеры рассказывали, что им выдавали оборудование, заклеенное скотчем. Но представитель шахты «Листвяжная» заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть. Только в этом году этой на шахте выявили около тысячи нарушений, ее работу останавливали девять раз.

Также в Кузбассе установят памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Его место определят по согласованию с родственниками погибших. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».