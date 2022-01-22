48 кузбассовцев обучились в «Школе фермера» в 2021 году

Фото: пресс-служба АПК.

Проект реализуется при поддержке Россельхозбанка на базе Кузбасской сельскохозяйственной академии. В 2021 году обучились два потока слушателей: первый – по направлениям: «Птицеводство» и «Сити –фермерство», второй – «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства» и «Организация и управление мясным скотоводством».

- Были выбраны наиболее востребованные в Кузбассе направления обучения. Благодаря Школе участники проекта смогут не только производить качественный товар, но и успешно позиционировать его, внося вклад в продовольственную обеспеченность кузбассовцев и развитие села, — отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

В течение трех месяцев участники каждого из потоков «Школы фермера» изучали правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомились с новейшими агротехнологиями. Большое внимание было уделено практическим занятиям, которые проходили на ведущих хозяйствах Кузбасса. По завершении курса слушатели защитили свои бизнес-проекты и получили дипломы государственного образца. Кроме того, три участника проекта получили гранты по 300 тыс. рублей на развитие своего агробизнеса от Россельхозбанка.

Так, владелица личного подсобного хозяйства Ирина Бриллиантова из Крапивинского округа после обучения в «Школе фермера» по направлению «Птицеводство», успешно разводит кур китайской породы Ухейилюй. Это редкий вид птицы, у которой черные не только перья, но и мясо, а яйцо – сине-зеленого цвета. Также Ирина закупила и успешно вырастила 40 цыплят цесарок. В текущем году она планирует увеличивать объемы производства –реализовывать как мясо, так и яйцо.

- Я открыла для себя много полезной информации за время обучения в «Школе фермера». Меня интересовал процесс разведения цесарок, ведь их мясо и яйцо – настоящая находка для людей, страдающих аллергией на животный белок. Употребляя в пищу эту птицу, можно восполнить нехватку витаминов и минералов в организме. Узнав все необходимое об их разведении, я приняла решение расширить свое хозяйство, – комментирует Ирина Бриллиантова.

С 10 февраля 2022 года в Кузбассе планируется реализация проекта «Школа фермера. Дети». Обучение пройдут ученики старших классов общеобразовательных школ региона. В течение 12 недель ребята будут прорабатывать бизнес-планы с экспертом и изучать фермерство на примере успешных сельхозпредпринимателей.

Напомним, Всероссийский образовательный проект «Школа фермера» реализуется при поддержке Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства РФ на базе ведущих аграрных вузов с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Пройти обучение могут руководители крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, представители сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов, а также студенты аграрных вузов возрастом от 18 лет, которые планируют открыть собственный бизнес по производству фермерской продукции. Обучение финансируется Россельхозбанком.