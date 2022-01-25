Лучшие работники предприятий АО «Стройсервис» получили новые японские внедорожники

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис»

В Салаире состоялся 9-й бригадирский прием компании АО «Стройсервис». Более 50 лучших работников компании были отмечены наградами, а девять бригадиров получили ключи от японских джипов.

Мероприятие традиционно началось с подведения итогов. В 2021 году количество сотрудников увеличилось до 13 тысяч человек, было создано больше 1 000 новых рабочих мест, при этом зарплата в компании остается одной из самых высоких в отрасли региона.

В прошлом году предприятия АО «Стройсервис» добыли 16,7 млн тонн угля. Планы на 2022 год еще более масштабные - добыть более 20 млн тонн.

- На социальные нужды в 2021 году потрачено более 400 млн рублей, более 200 млн рублей вложено в промышленную безопасность и охрану труда, выплачено 19 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней, - отметил в своем выступлении генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев. - Забота о людях – наш основной приоритет, позволяющий достигнуть высоких производственных показателей.

На приеме было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с Hitachi

В течение ближайших двух лет на предприятия компании поступит более 370 единиц техники. В том числе, будут закуплены 27 единиц современного горнотранспортного оборудования Hitachi. В ходе торжественного мероприятия генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев и президент японского концерна Hitachi в России ООО «Майнтек Машинери» Кемаль Четинелли подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по обслуживанию автосамосвалов Hitachi EH3500.

Традиционно лучшие передовики компании присутствовали на торжественном мероприятии вместе с женами. Под громкие аплодисменты все работники получили почетные дипломы, корпоративные серебряные знаки «Передовик производства» и крупные денежные премии. А девяти бригадирам также были вручены новые внедорожники Nissan Terrano. Их имена держались в секрете до последнего. Фамилии обладателей джипов назвал Дед Мороз.

Девяти бригадирам были вручены новые внедорожников Nissan Terrano

- Честно говоря, когда услышал свою фамилию, чуть в обморок не упал, еле дошел до сцены, ноги ватные были от волнения, - делится впечатлениями машинист экскаватора разреза «Пермяковский» Владимир Назаренко. - Нет сил сдерживать эмоции от прошедшего мероприятия и полученных наград.

Он поблагодарил руководство компании за заботу и дорогие подарки. По его словам, такая система поощрения является большим стимулом для рабочих и бригадиров. Также он пожелал АО «Стройсервис» процветания, дальнейшего развития во всех направлениях.

Еще одним подарком для участников приема стал концерт заслуженного артиста России Дениса Майданова. Музыкант исполнил свои самые известные хиты, горняки тепло его принимали.

Еще одним подарком для участников приема стал концерт Дениса Майданова

- Для меня всегда честь и радость выступать для трудовых коллективов. Они заслужили те по-настоящему большие награды, которые им сегодня вручали. Такой подход у руководства к своим работникам, который есть у компании, не часто встретишь. Это люди, которые любят свое дело всем сердцем. Это заметно по всему, что я сегодня видел. Люди по-настоящему являются одной командой: движимые одной целью, одной судьбой, единым коллективом, - отметил после концерта Денис Майданов.