В 2021 году компания АО «Стройсервис» выплатила 19 миллиардов налогов

Всекузбасский центр отдыха Салаирские плесы принимает до 50 000 гостей в год со всей Сибири. Фото: АО «Стройсервис».

В 2021 году платежи компании АО «Стройсервис» в бюджеты всех уровней составили 19 млрд рублей, в 2,5 раза больше, чем годом ранее. На реализацию благотворительных программ в регионе направлено 483 млн рублей (на 71% выше уровня 2020 года), социальных программ поддержки трудящихся – 411 млн рублей (на 110% выше уровня 2020 года).

В 2021 году по социальной программе 300 детей сотрудников всех предприятий АО «Стройсервис» три недели отдыхали на Черном море, в Анапе. Еще более 700 детей посетили лучшие детские лагеря Кемеровской области. Свыше 700 сотрудников предприятий отдохнули в лучших здравницах Кузбасса и Алтая, порядка 140 из них – неработающие пенсионеры. В 2022 году программой оздоровления смогут воспользоваться вдвое больше - 1300 человек – это каждый 10-й работник группы предприятий. Все сотрудники предприятий АО «Стройсервис» в январе получили полисы добровольного медицинского страхования с одинаковой страховой суммой на каждого 7,5 млн рублей, вне зависимости от того рабочий или руководитель. При этом тем, кто будет устраиваться, также бесплатно выдадут такой полис ДМС.

Калачевский ФОК готов принимать до 2000 спортсменов. Фото: АО «Стройсервис».

В 2021 году по программе благотворительности средства направлялись на поддержку образовательной сферы в регионе. Разрез «Березовский» профинансировал капитальный ремонт здания Куйбышевской общеобразовательной школы в поселке Рассвет. В селе Костенково разрез направил деньги на замену кровли здания школы, а в поселке Калачево – на ремонт и оснащение современным оборудованием школьных мастерских, строительство стадиона. Разрез «Шестаки» установил новые пластиковые окна в Урской школе Гурьевского района. «Шахта №12» заменила отопительную систему в школе №51 прокопьевского поселка Северный Маганак. В нескольких школах Прокопьевска, Прокопьевского, Новокузнецкого и Гурьевского районов предприятия АО «Стройсервис» выплачивают выпускникам и их учителям премии за высокие баллы по результатам ЕГЭ. Педагоги премируются и за новаторские достижения.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Калачево. Фото: АО «Стройсервис».

В 2021 году «Шахта №12» завершила комплексное благоустройство сквера Победы и площади Мужества в Киселевске. Разрез «Барзасское товарищество» направил средства на обустройство Дома культуры в поселке Новостройка Кемеровского района. Разрез «Березовский» профинансировал реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса в Калачево. Этот спортивный центр обеспечит более 2000 жителей возможностью регулярно заниматься спортом. Разрез «Пермяковский» установил спортивно-игровые комплексы в отдаленных селах Евтино, Коновалово и Новодуброво Беловского района.

В прошлом году было расселено 142 дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Киселевске, Прокопьевске, Прокопьевском, Яйском и Яшкинском районах. На эти цели компания направила 265 млн рублей.

После реконструкции памятник Мужеству посвящается в Киселевске обрел гранитные стеллы с именами Героев. Фото: АО «Стройсервис».

АО «Стройсервис» уже 20 лет выступает генеральным спонсором Федерации тайского бокса Кузбасса. Компания помогает спортсменам со всей России организовывать сборы и выезжать на соревнования различного уровня. Ежегодно только в Кузбассе муайтай занимаются более 4000 молодых спортсменов.

Сквер Победы стал местом массового отдыха киселевчан. Фото: АО «Стройсервис».

В 2022 году компания АО «Стройсервис» намерена направить более полумиллиарда рублей на программы благотворительности в Кузбассе. В том числе, на строительство моста через реку Аба в Спиченково и Дома культуры «Северный Маганак» в Прокопьевске, реконструкцию ДК поселка Металлплощадка в Кемеровском районе, благоустройство территории и развитие инфраструктуры центра отдыха «Салаирские плесы» в Гурьевском районе. В 2022 году в Кузбасс вернется грандиозный международный рок-фестиваль «Герои мирового рока-3», который состоится в июле Кемерово.