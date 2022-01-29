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Общество29 января 2022 3:12

Губернатор Кузбасса поставил в пример модернизацию и цифровизацию cалаирской школы №25

В 2019 году она вошла в ТОП-100 лучших школ России
Яков КРЫМСКИЙ
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Школа №25 города Салаира - лидер в Кузбассе по цифровому оснащению стандарта 4.0. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

Школа №25 города Салаира - лидер в Кузбассе по цифровому оснащению стандарта 4.0. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

На онлайн-совещании в администрации с главой Гурьевского округа Станиславом Черданцевым губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил позитивное влияние социального партнерства разреза «Шестаки» (входит в состав АО «Стройсервис») с муниципалитетом.

В салаирской школе №25 обучаются 590 детей. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

В салаирской школе №25 обучаются 590 детей. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

Разрез «Шестаки» полностью проинвестировал реконструкцию и оснащение школы №25, теперь она лидер в Кузбассе по цифровому оснащению стандарта 4.0. В 2019 году она вошла в ТОП-100 лучших школ России. Сегодня там обучаются 590 детей.

Сергей Цивилев отметил позитивное влияние социального партнерства разреза «Шестаки» компании АО «Стройсервис» с муниципалитетом. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

Сергей Цивилев отметил позитивное влияние социального партнерства разреза «Шестаки» компании АО «Стройсервис» с муниципалитетом. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

На встрече один из учеников рассказал губернатору, какие новые возможности в образовании открыло цифровое оснащение школы 4.0, а также обратился с просьбой построить отдельный корпус для учеников начальных классов. Сергей Цивилев поддержал идею. В дальнейшем будет подготовлен проект и определен размер финансирования.

Теперь для учеников начальных классов школы №25 планируют построить отдельный блок. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

Теперь для учеников начальных классов школы №25 планируют построить отдельный блок. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

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