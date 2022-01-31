Олимпиада-2022 в Пекине: кузбасские спортсмены представят Россию в сноуборде, бобслее и хоккее

Фото: nadezhdasergeeva13 / Instagram

В ближайшую пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. В этом крупнейшем спортивном событии примут участие более четырех тысяч спортсменов из 95 стран. Кузбасс с замиранием сердца будет следить за выступлениями шести атлетов - именно столько наших земляков завоевали право представлять Россию на Олимпиаде.

Сноуборд

В сноуборде команда кузбассовцев, попавших в состав Олимпийской сборной, оказалась самой представительной: в команду вошли сразу четыре спортсмена. Игорь Слуев - мастер спорта России. Он родился в Таштаголе. Сноубордисту - 22 года, в прошлом сезоне он занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира. Неоднократный победитель чемпионатов России.

Фото: sluev_1 / Instagram

26-летняя Наталья Соболева - мастер спорта России международного класса из Таштагола. Является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, многократным призером этапов Кубка Мира. Олимпиада в Пекине станет для Соболевой третьей в карьере. Наша землячка была участницей зимних Олимпийских игр 2014 (14-е место), 2018 годов (12-е место).

Фото: natasha.sob / Instagram

Кристина Пауль - мастер спорта России международного класса. Кристина родилась в Таштаголе. Начала заниматься сноубордом в 15 лет и в свои 23 года она является обладателем множества наград: победительница этапа Кубка Европы в бордер-кроссе, трехкратная чемпионка России в сноуборд-кроссе. Для спортсменки это будет вторая Олимпиада. На ОИ-2018 в Пхенчхане она стала 12-ой.

Фото: kris_paul98 / Instagram

Еще один наш земляк, который будет представлять Россию в сноуборде, - это заслуженный мастер спорта Андрей Соболев, брат Натальи Соболевой. Он родился в Таштаголе и именно там начинал свою спортивную карьеру, однако в данный момент 33-летний Соболев выступает за сборную ХМАО-Югры. Он является победителем общего зачета Кубка мира в параллельных дисциплинах, чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе, многократным призером и победителем этапов Кубка мира. Участник зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и 2018 года в Пхенчхане.

Среди официальных лиц, которые отправятся на Олимпиаду, также есть представитель Кузбасса - это мастер спорта международного класса Денис Салагаев. После завершения карьеры уроженец Таштагола занялся тренерской работой. Сейчас является старшим тренером сборной России по сноуборду.

Хоккей

В этом году из-за пандемии коронавируса в хоккейном турнире Олимпиады не примут участие игроки НХЛ, среди которых несколько кузбассовцев. В декабре Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в ОИ в Пекине. За сборную нашей страны выступит один воспитанник кузбасской хоккейной школы Андрей Чибисов. 28-летний нападающий начинал играть в хоккейной школе прокопьевского «Шахтера». Выступал за «Ак Барс», «Металлург». В 2019 году подписал контракт с клубом НХЛ «Виннипег Джетс». Сейчас выступает за «Металлург» из Магнитогорска.

Фото: сайт "Металлург" (Магнитогорск)

Бобслей

34-летняя Надежда Сергеева - самая опытная спортсменка сборной России из Кузбасса. Кемеровчанка является мастером спорта международного класса сразу по двум видам спорта! Начинала она с легкой атлетикой и, причем, выступала довольно успешно. Под руководством заслуженного тренера России Анатолия Канашевича стала серебряным призером чемпионата России в семиборье. В 2010 году перешла в бобслей и сразу же была включена в состав сборной команды. Лучшим результатом Сергеевой и ее напарницы Елены Мамедовой стала победа на этапе Кубка мира по бобслею и первое место на чемпионате Европы в 2020 году. В этом году кузбасская спортсменка стала третьей в итоговом зачете чемпионата Европы по монобобу, который проводился в рамках этапов Кубка мира. Надежда принимала участие в Олимпийских играх в Сочи 2014 и Пхенчхан 2018.

Фото: nadezhdasergeeva13 / Instagram

Биатлон

Еще одна кузбасская спортсменка - биатлонистка Евгения Буртасова - изначально имела статус запасной национальной команды. Но после того, как член сборной Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавируса, Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр на замену Васнецовой на Буртасову. Сама кузбасская спортсменка заявила, что у нее не готовы документы для поездки на Олимпиаду-2022 в Пекине. Уроженка Гурьевска является четырехкратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой зимней Универсиады.

Фото: burtasovazheniia / Instagram

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сегодня вечером часть российской сборной отправится в Китай.