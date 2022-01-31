В аэропорту Кемерова задержали иностранца, который надругался над несовершеннолетней и скрывался более 20 лет

Мужчину поместили в следственный изолятор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортные полицейские задержали в кемеровском аэропорту иностранца, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске. Об этом сообщили в УТ МВД по СФО.

Полицейские выяснили, что на борту самолета, летящего из Средней Азии, находится 50-летний мужчина, который в 1999 году на территории Забайкалья надругался над несовершеннолетней. Ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. После совершения преступления мужчина более 20 лет скрывался от правоохранительных органов России.

Фото: УТ МВД по СФО

Полицейские вместе с пограничной службой ФСБ и ОМОН Управления Росгвардии задержали пассажира на борту самолета сразу после приземления. Гражданин одного из государств Средней Азии рассказал, что приехал в Кемерово на заработки - работать строителем.

Мужчину поместили в следственный изолятор в Кемерове, после он будет этапирован в Забайкальский край.

В сентябре 2021 года кузбасский город Киселевск потрясла страшная трагедия: были изнасилованы и убиты две школьницы. В преступлении сознался 41-летний мужчина, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.