В Шерегеше охранник кафе избил тревел-блогера

Слово за слово - и вот охранник уже брызнул баллончиком в лицо посетителя. Фото: instagram/vetrolett.

В Шерегеше 1 февраля произошел скандальный случай в кафе «Пуля» между охранником и одним из посетителей. В соцсетях распространилось видео, на котором пользователи признали в избиваемом лыжника и блогера по имени Вова Ветер. Его называют коричневым инструктором и Инкарнацией Чака Норриса. Владимиру из-за его поведения уже заблокировали проход на несколькие курорты и в отдельные бары.

Как оказалось, конфликт на территории кузбасского горнолыжного курорта произошел из-за того, что Вова Ветер пришел в заведение со своим травяным чаем. Секьюрити попросил тревел-блогера убрать свой напиток. Вова выполнил указание, но решил проявить себя. Он резко отодвинул от себя поднос с едой и случайно запачкал стол. Это возмутило охранника, и он заявил, что Владимир должен убрать за собой. Слово за слово - и вот охранник уже брызнул баллончиком в лицо посетителя, а затем избил прямо на камеру, после чего выволок блогера на улицу.

В сети мнения пользователей разделились. Одни осудили действия охранника, а другие решили что блогер мог сам спровоцировать конфликтную ситуацию.

- Вова Ветер тоже очень своеобразная личность, тоже мог там дичи натворить. Так что еще подумаем, в какую сторону диваны разворачивать, - отметил один из комментаторов.

Администрация кузбасского горнолыжного курорта рассказала, что действиям охранника будет дана справедливая правовая оценка.

- Допускаем, что парень мог вести себя неприлично, однако это нисколько не оправдывает его избиение. Если наш курорт претендует быть современным и гостеприимным, то и сотрудники заведений курорта должны строго соблюдать законодательство и придерживаться здравого смысла, - отметили представители Шерегеша.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту конфликта и устанавливают все обстоятельства произошедшего, так как 39-летний Вова Ветер написал заявление.

- Заявитель направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.