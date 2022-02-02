Губернатор Кузбасса рассказал готов ли регион к новой волне коронавируса

Всплеск нового штамма продлится не так уж и долго. Фото: АПК.

Накануне Сергей Цивилев провел встречу с предпринимателями Кузбасса. В ходе которой обсудили эпидемиологическую обстановку из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Глава региона сообщил, что Кузбасс готов к новому штамму, могут развернуть семь тысяч коек для работы. Также в полном объеме есть тесты и экспресс-тесты, система здравоохранения готова.

- Идет огромный рост заболеваемости, это четко новый штамм, который характеризуется взрывным распространением, - отметил Сергей Цивилев.

Губернатор добавил, что одной из ключевых задач является недопущение перевода всех школьников на дистанционное обучение.

- Мы сейчас работаем в режиме переданных прав директорам наших школ определять самим и локально переводить на дистанционное обучение классы или школы при достижении показателя 20% заболевших учеников. Система работает, пока оснований для перевода всех школ на удаленное обучение у нас нет, - рассказал глава региона.

Кроме того, проанализировав опыт других стран, всплеск нового штамма продлится не так уж и долго. Глава региона добавил, что следует строго соблюдать профилактические меры - вакцинация, масочный режим, соблюдение социальной дистанции. Уточнил, что пока не планируют вводить новые коронавирусные ограничения.

Напомним, что в Кузбассе статистика по суточному приросту пациентов с коронавирусом продолжает бить рекорды. В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1010 человек. Также в регионе почти 156 тысяч обучающихся перешли на дистанционное обучение.