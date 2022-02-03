Минобр Кузбасса ответил на главные вопросы об учебе во время пандемии коронавируса

Фото: архив "КП" Фото: Алексей ФОКИН

В Кузбассе из-за распространения омикрон-штамма наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом, причем рекордно часто стали болеть дети. Огромное количество школьных классов и групп в детсадах перешли на дистанционное обучение. Будут ли переведены все образовательные учреждения на «удаленку», состоится ли итоговое собеседование и сколько дней можно не ходить на занятия без справки врача? В министерстве образования Кузбасса ответили на вопросы, которые больше всего волнуют родителей и детей в условиях пандемии.

Будут ли отменены итоговое собеседование и экзамены?

Итоговое собеседование для учащихся 9 классов запланировано на 9-е февраля, и оно состоится. Те, кто не смогут пройти его в феврале, пройдут в дополнительные сроки - 9 марта или 16 мая.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) также пройдет в штатном режиме. В министерстве напомнили, что 26 мая школьники будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе и химии. Завершится основной этап 21 июня, в этот день выпускники напишут экзамен по информатике. Кроме того, досрочный ЕГЭ начнется 21 марта, резервные дни для него предусмотрены с 11 по 18 апреля.

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будут ли школы переведены на дистанционное обучение?

На данный момент перевод на дистанционное обучение всех школ области не планируется.

- Переход на дистанционное обучение - это крайняя мера, которая вводится в случае резкого роста числа заболевших детей и только после всесторонних консультаций со специалистами. Со стороны образовательных организацией принимаются все необходимые меры для предотвращения заболевания детей: организованы входной фильтр для своевременного выявления заболевших, ступенчатое расписание занятий и перемен, чтобы минимизировать пересечение потоков детей; все помещения ежедневно обрабатываются с применением дезинфицирующих средств, - сообщили в министерстве образования Кузбасса.

В ведомстве пояснили, что полномочия перевести на онлайн-обучение отдельные классы или образовательное учреждение полностью есть у директоров школы - если число отсутствующих детей превышает 20%. Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечал, что такие точечные меры дают положительные результаты.

Сколько дней можно не посещать школу и детский сад без справки?

Болеют дети не только коронавирусом, но и обычными ОРВИ. Да и пропускать школу могут по семейным обстоятельствам, в связи со спортивными сборами и т. д. Родители часто спрашивают, нужно ли в данном случае предоставлять справку от врача и сколько дней можно не посещать школу без нее?

- Без справки от врача ребенок может не посещать школу до 5 дней, - отметили в министерстве образования Кузбасса.

При этом в ведомстве подчеркнули: если ребенка с симптомами простуды отправили домой, на следующий день он может прийти в школу без справки - в случае если у него нет внешних признаков заболевания и температуры.

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, что по данным на 1 февраля почти 156 тысяч обучающихся в Кузбассе перешли на дистанционное обучение.