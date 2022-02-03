Почти два года студентка Кемеровского медицинского университета помогает спасать пациентов в ковидном госпитале

В больнице, где трудится Анастасия, есть и другие студенты, которые также обучаются в КемГМУ. Фото: Илья Русецкий.

С самого начала пандемии студенты и ординаторы Кемеровского государственного медицинского университета помогали кузбасскому здравоохранению. Более 1700 студентов были задействованы в работе медицинских организаций в весенний семестр прошлого года. В октябре, ноябре и декабре более 1000 студентов помогали во время практической подготовки в стационарах и поликлиниках, в том числе в ковидных госпиталях. Сейчас в работе больниц задействовано 562 человека, которые проходят практическую подготовку. Более 1000 студентов и ординаторов трудоустроены. В ожидании подъема заболеваемости в связи с новым штаммом «омикрон» и повышенной нагрузки на систему здравоохранения вуз в полном составе готовится к участию в оказании помощи кузбассовцам.

Анастасия Каравайцева учится на 5-ом курсе лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета. Она добровольно пошла работать в «красную зону». Студентка рассказала, как совмещает учёбу и работу, о своих нелегких обязанностях в ковидарии и новом важном опыте.

Анастасия трудится постовой (палатной) медицинской сестрой в «красной зоне» отделения анестезиологии и реанимации ККБСМП им. М.А. Подгорбунского уже почти два года. На вопрос о том, почему девушка решила пойти работать в «красную зону» Анастасия ответила так: «Сначала было просто интересно, что это такое, как там всё выглядит, хотелось получить новый опыт. Моя задача – выполнять назначения врача. В нашем отделении пациенты находятся в режиме 24/7 под постоянным наблюдением медицинского персонала».

Работая в ковидном госпитале, Анастасия старается не забывать и про учебу. В больнице девушке всегда идут на уступки, и если намечается экзамен или коллоквиум, то могут отпустить пораньше. В вузе поблажек на экзаменах студентам, которые работают в «красной зоне», не дают. Конечно, преподаватели одобряют решение студентов получить опыт работы, тем более в «красной зоне», но учёба и работа никак не связаны. Когда у Анастасии появляется свободное время в госпитале, она пишет конспекты и читает учебную литературу.

Анастасия хочет и дальше продолжать работать в ковидном госпитале. Фото: Илья Русецкий.

«Родители сначала испугались за меня»

Родители Анастасии, узнав, что она собирается устроиться работать в ковидный госпиталь, сначала испугались. Они были против и переживали, как непросто молодой девушке будет находиться в таком опасном месте. Но Анастасия настояла на своем и стала успешно работать. Страх заразиться, работая в ковидном госпитале, у Анастасии был. Но она отмечает, что уже привыкла к условиям, в которых работает.

«Ко всему привыкаешь. Во время работы бывают и трудности, с которыми приходится сталкиваться. Самым трудным было время, когда пошла вспышка коронавируса с большим количеством пациентов», – говорит Анастасия.

В больнице, где трудится Анастасия, есть и другие студенты, которые также обучаются в КемГМУ. Некоторые работают медицинскими братьями/сёстрами или санитарами. Есть те, кто обучается в ординатуре и совмещает учебу с работой в медицинском учреждении.

Об отношении врачей к студентам и пациентам

Врачи в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи хорошо относятся к своим помощникам-студентам. Если что-то не получается у медсестёр, то опытные специалисты всегда придут на помощь. Анастасия тепло отзывается о своих коллегах, делая акцент на их доброжелательности и грамотности. Врачи часто делают обходы и очень сопереживают пациентам: всегда могут их подбодрить, успокоить, настроить на нужный лад. И если пациент интересуется своим здоровьем, анализами, то врачи всегда всё объяснят и расскажут доступным языком.

Рабочий день 16 часов и обязанности в ковидарии

Рабочий день сотрудников ковидного госпиталя длится, как правило, по 16 часов в будни. Перед входом в «красную зону» Анастасия одевается, затем идет на свой пост. У каждой медсестры/медбрата своя палата, за которую они отвечают.

Анастасия рассказывает о своих обязанностях в ковидарии: «У каждого пациента есть реанимационная карта, в которой расписано почасовое лечение. Медсестра выполняет эти назначения по часам (например, проведение внутримышечных и внутривенных инъекций, раскладывание и раздача лекарств пациентам, дыхательная гимнастика или дыхание с небулайзером).

Также каждый день врачи назначают анализы, которые необходимо взять у пациентов. Я выписываю направления, готовлю пробирки. Если есть лечение утром, то я его выполняю, беру у пациентов анализы, промываю мочевые катетеры, делаю перевязки, меняю все линии на перфузорах. Еще обязательно санитарочки подмывают больных и перестилают их. Если пациент тяжёлый (то есть быстро десатурирует), то я помогаю санитарам».

Работая в ковидном госпитале, Анастасия старается не забывать и про учебу. Фото: Илья Русецкий.

Некоторые лежат в ковидарии уже не первый раз Анастасия рассказывает, что в ковидном госпитале в настоящее время лечится достаточно много людей с подтвержденным диагнозом «COVID-19». Средний возраст пациентов – 50 лет и старше, чаще это пожилые люди. Конечно, есть и молодые пациенты 28, 30, 40 лет, но достаточно редко. Некоторые пациенты лежат в ковидарии уже не первый раз, кто-то уже привился вакциной от коронавируса, но болезнь не обошла его стороной. Как правило, в этом случае заболевание протекает не в тяжелой форме. Среди пациентов встречаются разные люди, есть неработающие пенсионеры, иногда это бывшие врачи (акушер-гинеколог, медсестра), а также рабочие (слесарь, электрик). С приходом нового штамма «Омикрон» количество больных пока не очень увеличилось.

Благодарные пациенты

Анастасии иногда бывает тяжело находить общий язык с больными, потому что у некоторых бывает паника в связи с дыхательной недостаточностью: "Но, как правило, ищешь компромисс, потому что пациенту надо помочь". Без поддержки никуда: девушка разговаривает с больными, настраивает их, что всё наладится. Главное – соблюдать рекомендации врачей и медицинского персонала, тогда пациент пойдет на поправку. Пациенты благодарят Анастасию, когда выздоравливают и выписываются домой.

«Мне запоминаются те пациенты, которых я перевожу в палату или те, кто выписываются домой. На самом деле, это прекрасное ощущение, что ты смогла помочь пациенту и он сумел выздороветь», – делится Анастасия.

На вопрос о том, что мотивирует к работе и даёт силы, Анастасия отвечает, что ее радует то, что можно помочь людям и увидеть, что приложенные силы и старания врачей не напрасны. Анастасия хочет и дальше продолжать работать в ковидном госпитале. Она считает, что важно получить опыт работы, который пригодится ей в будущем.

В Кемеровском государственном медицинском университете высокий уровень подготовки будущих врачей. Анастасия считает, что преподаватели вуза дают хорошую базу, но любому медику на протяжении профессиональной деятельности нужно постоянно обновлять свои знания. «Мне кажется, что сколько ты будешь в медицине, столько и будешь учиться новому», – так считает девушка.

После окончания университета Анастасия Каравайцева планирует стать акушером-гинекологом или реаниматологом, ведь у нее уже появился опыт работы в реанимации.