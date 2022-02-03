В Шерегеше заметили густой дым на подъемнике

Причина задымления пока неизвестна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шерегеше в секторе Е заметили задымление на подъемнике - дым валит от верхней станции. Отдыхающие заметили клубы дыма и засняли это на видео. При этом подъемник работает, но пассажиров не принимает. Оставшихся в гондолах высаживают.

- Сигнал о пожаре не поступал. Спасатели к пожаротушению не привлекались, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в МЧС.

Есть версия, что открытого огня на подъемнике нет - только задымление. Это подтвердил руководитель СТК «Шерегеш» Алексей Стоянов.

- Сектор Е работает, был скачок напряжения. После этого переключали на дизель-генератор, а дизель, как правильно холодный особенно, он немного дымит. Поэтому это был дым отключаемого дизеля, который в таких ситуациях подключают. Сейчас электроснабжение восстановлено, все в порядке.

Напомним, что в Шерегеше произошло уже несколько случаев пожара: недавно там сгорела гостиница, а еще раньше был пожар в ресторане.