Вся наша жизнь - театр: оперетта и трагикомедия в исполнении столичных артистов

Фото: Театр Металлургов.

Сцены из жизни богемы

Смотрим популярную оперетту Имре Кальмана.

Государственный академический музыкальный театр «Московская оперетта» представляет в Новокузнецке жемчужину мирового опереточного репертуара - спектакль «Фиалка Монмартра». Эта оперетта - один из последних шедевров прославленного Имре Кальмана, была поставлена в 1931 году в Париже. Это сочинение венгерский композитор посвятил своей молодой жене, русской актрисе Вере Макинской.

Музыка «Фиалки Монмартра» отличается ошеломляющей красотой лирических мелодий и шиком каскадных номеров. Стоит только вспомнить одну из них: «Карамболина, Карамболетта!» - своеобразный бренд «Фиалки»… Недаром эта оперетта любима публикой всего мира. В ней для этого есть все: прекрасная музыка, динамично развивающийся сюжет и главное - волшебный мир театрального закулисья и парижских мансард.

Молодые люди - художник Рауль, поэт Анри, композитор Марсель - обитатели бедной парижской мансарды. Они талантливы и каждый из них хочет не просто добиться успеха в искусстве, но и создать настоящую красоту. Есть две молодые женщины - Нинон и Виолетта, олицетворяющие два полярных женских характера, и ошибка в любви, которую совершил художник Рауль, ослепленный красотой своей натурщицы.

Театр Металлургов

Театральный проезд, 6, т.: (384-3) 33-03-47

14 февраля, начало в 19.00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей

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Фото предоставлено организаторами.

История о деньгах и любви

Смотрим трагикомедию с известными российскими актерами в главных ролях.

На сцене ДК «Алюминщик» состоится премьера трагикомедии «В поисках счастья».

В спектакле задействованы самый брутальный актер России Максим Дрозд, самый аристократичный артист России Дмитрий Исаев и актриса Московского театра А. Джигарханяна Алла Жаданова.

Сюжет спектакля завязан на том, что двое мужчин эмигрировали в чужую страну, надеясь на лучшую долю, на новую работу, новых друзей, новую жизнь. Но прошло три года, и они ничего, о чем когда-то мечтали, не нашли на чужбине. Далеко от родины они оказались в полном одиночестве и абсолютно никому не нужны. И вынуждены встречать очередной Новый Год вдвоем.

Один из них, Интеллигент (Дмитрий Исаев), пытается шутить, красиво рассуждает о свободе, о творчестве, о бизнесе, но в жизни эмигранта все оказалось не так радужно как в его идеалистических мечтах. Хотя у Интеллигента появились откуда-то деньги.

И этот факт не дает покоя Работяге (Максим Дрозд), который все пытается выведать у Интеллигента: как заработать или раздобыть деньги?

И вот в Новый Год, в совместных мечтах о счастье и в жарких спорах о реальной жизни, этих двоих неожиданно посещает Она, молодая и красивая Женщина, которая к тому же божественно играет на рояле и танцует. Кто же Она: видение или реальность?

Это зрители и узнают в финале спектакля, который точно никого не оставит равнодушным.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (3843) 33-03-47

14 февраля, начало в 19.00

Цена билетов: от 1300 до 2500 рублей